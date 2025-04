PS5 & PS4: Was spielt ihr am Wochenende? Das solltet ihr nicht verpassen

Am vergangenen Mittwoch war es endlich soweit: Nintendo stellte seine Switch 2 offiziell in einem eigenen Direct-Stream vor. Die nächste Hybridkonsole des Unternehmens wird bereits am 5. Juni 2025 erscheinen. Ab dem 8. April kann das Gerät vorbestellt werden.

Natürlich haben wir euch die ganze Woche über die Neuigkeiten, die nach und nach über die Konsole enthüllt wurden, auf dem Laufenden gehalten. Alles Wissenswerte, wie die Vorbestellung, den Preis sowie Informationen zu dem weiteren Zubehör, haben wir in diesem FAQ für euch zusammengestellt.

Das hatten wir in dieser Woche noch für euch

Gute Nachrichten für Spieler von „Monster Hunter Wilds“. Am heutigen 4. April erhält die wilde Monsterhatz sein erstes großes Title Update. Dieses bringt einige wichtige Fehlerbehebungen und Verbesserungen mit sich. Darüber hinaus wird auch eine ganze Reihe neuer Inhalte zum Spiel hinzugefügt.

Darunter fallen mit Mizutsune ein neues Monster, neue Missionen sowie Quests. Auch über eine neue Versammlungsstätte könnt ihr euch freuen. Die Große Stätte steht allen Nutzern ab Jägerrang 16 zur Verfügung.

Am 3. April wurde darüber hinaus „The Last of Us: Part 2 Remastered“ für den PC veröffentlicht. Der Release des Spiels lief anscheinend besser über die Bühne, als der des 2023 auf der Plattform erschienenen Vorgängers. Auf Steam steht „The Last of Us: Part 2 Remastered“ derzeit bei einer Einschätzung von „sehr positiv“ [Stand: 4. April 2025, 17.15 Uhr].

Weniger positiv sind jedoch die Probleme, die es bei „The Last of Us: Part 2“ auf der PlayStation 5 seit dem Release von Update 2.0 gibt. Zahlreiche Nutzer berichten über verschwundene Charakter-Upgrades. Der Fehler soll sowohl Verbesserungen im Skilltree als auch Pistolenholster aus vorherigen Kampagnen-Durchgängen betreffen. Naughty Dog ist sich des Problems bewusst und rät Spielern, ihre manuell gespeicherten Spielstände bis zu einem Fix nicht zu überschreiben.

Zuletzt haben wir noch eine Erinnerung für die Filmfreunde unter euch. Am 3. April ist die „Minecraft“-Adaption in den europäischen Kinos gestartet. Auf der Bewertungsplattform Rotten Tomatoes steht der Streifen derzeit lediglich bei einem Wert von 49 Prozent [Stand: 4. April 2025, 17.20 Uhr]. Trotzdem gehen Analysten von einem erfolgreichen Eröffnungswochenende für den Kinofilm mit Jack Black und Jason Momoa aus.

