Switch 2: Nintendo in Panik? Ex-Mitarbeiter sehen „wahren Krisenmoment“ aufgrund der Preise und Kommunikation

Vergangenen Mittwoch rückte Nintendo die Switch 2 ins Rampenlicht und präsentierte die kommende Konsole ausführlich in einer 60-minütigen Direct. Das japanische Unternehmen gewährte einen Blick auf die neuen Funktionen, zeigte erste Spiele wie „Mario Kart World“ oder „Donkey Kong Bananza“ und enthüllte auch das Launch-Datum sowie den Verkaufspreis.

Vor allem der Preis der Konsole in Kombination mit den Kosten für die Spiele löste eine anhaltende Gegenreaktion aus. Viele empfinden 469,99 Euro für die Konsole und 89,99 Euro für die physische Version von „Mario Kart World“ als zu teuer. Während der Treehouse-Livestreams, in denen Nintendo weiteres Switch-2-Gameplay zeigte, forderten Fans im Chat ununterbrochen eine Preissenkung. Zwei ehemalige Mitarbeiter des Unternehmens attestierten nun, dass sich Nintendo wohl in einem „wahren Krisenmoment“ befindet.

„Sie haben die Kontrolle darüber verloren.“

In ihrem neuesten Video (via IGN) kritisierten Kit Ellis und Krysta Yang, die in der Vergangenheit beide in der PR-Abteilung von Nintendo of America tätig waren, vor allem die Art und Weise der Bekanntgabe des Preises. Yang behauptete, dass die Preise „aus einem bestimmten Grund absichtlich aus der Direct-Ausgabe weggelassen“ wurden, „aber es wurde schlecht gehandhabt, da die Informationen an all diesen verschiedenen Orten verfügbar waren und man von den Fans oder dem Verbraucher erwartete, dass sie sich alles zusammenreimen.“

Ellis kritisierte diese Haltung als respektlos gegenüber den Konsumenten, da sie darauf spekuliere, dass deren Begeisterung nach einer Direct-Präsentation so groß sei, dass sie den Preis blindlings akzeptieren würden, ohne ihn überhaupt zu hinterfragen. Und auch Yang ergänzte: „Es ist fast ein wenig erniedrigend für die Intelligenz des Verbrauchers.“

Dass Nintendo die Preisbedenken im Anschluss auch nicht öffentlich oder wenigstens in Interviews zur Sprache gebracht hat, sei laut den beiden ehemaligen Angestellten ebenfalls ein Versäumnis. „Sie lassen zu, dass die Geschichte außer Kontrolle gerät“, so Yang, während Ellis ergänzte: „Sie haben die Kontrolle darüber verloren.“

Nintendo wird wohl nicht von den Preisen abrücken

Darüber hinaus sind sich Ellis und Yang sicher, dass Nintendo von der „heftigen Reaktion etwas überrascht“ ist. „Das Problem ist, dass sie jetzt irgendwie schlecht darin sind, weil sie seit acht Jahren keine Krisenkommunikation mehr brauchten“, so Yang. Zudem teilen beide die Ansicht, dass Nintendo nach dem Abgang von Reggie Fils-Aimé und dem Verlust von Satoru Iwata das Kundenbewusstsein fehle, für das das japanische Unternehmen einst so bekannt war.

Eine derartige Negativität in der öffentlichen Wahrnehmung musste Nintendo seit den Kontroversen um die Preisgestaltung des Nintendo 3DS im Jahr 2011 nicht mehr erfahren. Obwohl Ellis und Yang erwarten, dass das Kommunikationsteam eine öffentliche Stellungnahme empfehlen wird, sehen sie zunächst einen schwierigen Weg, bis Nintendo-Chef Shuntaro Furukawa erreicht werden kann. Zudem gehen beide nicht davon aus, dass Nintendo die angekündigten Preise für die Switch 2 und die Spiele ändern wird.

Die Switch 2 wird am 5. Juni 2025 in den Handel kommen und hierzulande für 469,99 Euro erhältlich sein. Alternativ wird es auch ein Bundle mit einer digitalen Version von „Mario Kart World“ geben, für das preislich 509,99 Euro fällig werden. Obwohl einige Händler bereits Vorbestellungen entgegennehmen, startet die Vorbestellungsphase im My Nintendo Store erst am 8. April 2025. Dort sind anfänglich jedoch bestimmte Bedingungen zu erfüllen.

