Switch 2: Trumps Zölle sorgen für Chaos – Nintendo verschiebt Vorbestellungen in den USA

In dieser Woche kündigte Nintendo an, dass die Switch 2 am 5. Juni 2025 erscheint. In den USA sollte der Preis der Konsole bei 449,99 US-Dollar liegen.

Allerdings liegt der Fokus aktuell auf dem Wort „sollte“. Mit seinen angekündigten Zöllen hat der US-Präsident Donald Trump in dieser Woche für Verunsicherung an den Märkten gesorgt und droht, die Weltwirtschaft in eine schwere Krise zu stürzen. Analysten zufolge wird auch die Gamesbranche von den Zöllen und ihren Auswirkungen betroffen sein.

Experten befürchten, dass die Preise von Konsolen zumindest in den USA noch einmal ansteigen könnten. Wie groß die Unsicherheit an den Märkten ist, verdeutlicht eine aktuelle Ankündigung von Nintendo. In einer kurzen Mitteilung gab der Konzern bekannt, den geplanten Start der Switch 2-Vorbestellungen in den USA zu verschieben.

Nintendo untersucht die Auswirkungen der Zölle

Ursprünglich sollten US-Spieler am 9. April 2025 die Möglichkeit erhalten, die Switch 2 zum Preis von 449,99 US-Dollar vorzubestellen. Dazu wird es allerdings nicht kommen. Stattdessen weist Nintendo darauf hin, zunächst die Auswirkungen der in dieser Woche angekündigten Zölle auf die US-Markteinführung der Switch 2 untersuchen zu wollen.

Während der Start der Vorbestellungen in den USA verschoben wird, hält Nintendo am 5. Juni 2025 als Veröffentlichungstermin fest.

„Die Vorbestellungen für die Nintendo Switch 2 in den USA werden nicht am 9. April 2025 starten, um die möglichen Auswirkungen von Zöllen und die sich verändernden Marktbedingungen zu bewerten“, heißt es in der offiziellen Stellungnahme von Nintendo.

„Nintendo wird zu einem späteren Zeitpunkt einen aktualisierten Termin nennen. Das Veröffentlichungsdatum am 5. Juni 2025 bleibt unverändert.“

Droht eine Preiserhöhung in den USA?

Zu einer möglichen Preiserhöhung in den USA äußerte sich Nintendo bislang nicht. Laut David Gibson, Analyst bei MST Financial, dürfte eine solche Möglichkeit aber definitiv auf dem Tisch liegen. Der Grund: Die hohen Zölle für Länder wie Vietnam, China oder Kambodscha, in denen ein großer Teil der Switch 2-Konsolen gefertigt wird.

Auf Importe aus Vietnam verhängte Donald Trump Zölle in Höhe von 46 Prozent. Kambodscha traf es mit Zöllen von 49 Prozent noch härter. Hinzukommt China, das mit Zöllen in Höhe von 34 Prozent belegt wurde.

Zölle, die laut Analysten dafür sorgen könnten, dass Nintendo den Preis der Switch 2 zulasten der US-Spieler noch einmal überdenkt. „Die Switch-Produktion hat sich nach Vietnam verlagert und liegt derzeit etwa bei 50:50 gegenüber China“, erklärte Gibson.

Sollte sich an der Verteilung von Nintendos Produktionskapazitäten nichts ändern, könnte der Preis der Switch 2 in den USA um etwa 35 Prozent steigen. Im schlimmsten Fall könnte eine Switch 2 im US-Handel knapp 600 US-Dollar kosten, wie der Analyst prognostizierte. Laut Gibson wäre übrigens nicht nur die Switch 2 betroffen.

Auch der unangekündigte Xbox-Handheld, der unbestätigten Berichten zufolge 2025 erscheint, könnte aufgrund der Zölle in den USA teurer ausfallen, als ursprünglich von Microsoft vorgesehen.

Weitere Meldungen zu Nintendo Switch 2.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren