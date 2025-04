The Last of Us Part 2 Remastered: Vorsicht vor Update 2.0 – Neuer Patch sorgt für Probleme

The Last of Us Part 2 Remastered:

Für „The Last of Us Part 2 Remastered“ wurde gestern das neue Update 2.0 veröffentlicht, dass unter anderem auch frische Inhalte mit sich bringt. Allerdings scheint der Patch fehlerhaft zu sein und zahlreiche Spieler berichten bereits über Probleme im Zusammenhang mit den Charakter-Upgrades.

Am gestrigen Donnerstag wurde „The Last of Us Part 2 Remastered“ auch für den PC veröffentlicht. Diesen Anlass nutzten Naughty Dog, Iron Galaxy und Nixxes Software, die gemeinsam für die Portierung des Action-Abenteuers verantwortlich waren, um auch neue Inhalte in das Spiel zu integrieren. Zudem wurden die Neuerungen auch für die PS5-Version verfügbar gemacht, die gemeinsam mit dem Update 2.0 ihren Weg ins Spiel fanden.

Doch offenbar scheint der neue Patch fehlerhaft und sein und für Probleme zu sorgen. Davon berichten bereits etliche Spieler in den sozialen Medien. Naughty Dog selbst ist sich dem Fehler bereits bewusst und untersucht die Angelegenheit. Ein Fix liegt bislang aber noch nicht vor, sodass es vorerst ratsam scheint, das neue Update noch nicht zu installieren oder das Spiel nicht zu starten.

Spieler berichten über verschwundene Charakter-Upgrades

Vor allem im Subreddit zu „The Last of Us“ häuften sich die Beiträge verärgerter Spieler, die nach der Installation von Update 2.0 zu ihrem Bedauern feststellen mussten, dass zuvor freigeschaltete Charakter-Upgrades nicht mehr vorhanden waren. Sowohl Verbesserungen im Fähigkeitenbaum als auch Pistolenholster, die in vorherigen Kampagnen-Durchgängen errungen wurden, waren verschwunden und ließen sich nicht wieder herstellen.

Betroffen von dem Problem sind sowohl erste Durchgänge als auch New-Game-Plus-Spielstände und der Permadeath-Modus. Auf der offiziellen Webseite von Naughty Dog heißt es: „Wir sind uns des bekannten Problems bewusst und untersuchen es. Nach dem Update auf Patch 2.0.0 verschwinden zusätzliche Waffenholster und erworbene Fähigkeiten. Wir empfehlen Spielern, ihre manuell gespeicherten Spielstände nicht zu überschreiben.“ Wann ein Fix erscheinen wird, ist nicht bekannt.

Update 2.0 für „The Last of Us Part 2 Remastered“ erweiterte den Roguelike-Überlebensmodus „Kein Zurück“ mit Bill und Marlene um zwei neue spielbare Charaktere, die jeweils mit ihrem eigenen Spielstil daherkommen. Zudem warten mit Aussichtspunkt, Schule, Straßen und Nest gleich vier frische Karten. Dazu gibt es passende Trophäen und ein neues Outfit für Ellie: die Jacke von „Intergalactic: The Heretic Prophet“-Protagonistin Jordan A. Mun.

Die neu erschienene PC-Version von „The Last of Us Part 2 Remastered“ wartet primär mit plattformspezifischen Optimierungen auf, darunter umfangreiche Grafikoptionen und vielfältige Anpassungsmöglichkeiten. Im Gegensatz zu früheren PC-Portierungen von PlayStation-Titeln verzeichnete Naughty Dogs zweiter Teil des postapokalyptischen Abenteuers jedoch einen schwächeren Start – obwohl der technische Zustand diesmal überzeugt.

