The Last of Us Part 2: Wiederholt sich das Debakel? So startete das Remaster auf dem PC

Bekanntermaßen legte das erste "The Last of Us" auf dem PC einen Fehlstart hin. Wiederholt sich dieses Szenario bei "The Last of Us Part 2: Remastered"? Erste Eindrücke und Zahlen geben Aufschluss.

Im Frühjahr 2023 erschien die überarbeitete Fassung von „The Last of Us“ für den PC und legte aufgrund von Abstürzen und zahlreichen technischen Problemen einen Fehlstart hin.

Nicht nur das Feedback der Spieler zum Launch fiel negativ aus. Auch die Wertungen der PC-Version sprachen Bände. Wie die ersten Eindrücke der Community verdeutlichen, sollte sich dieses Debakel bei „The Last of Us: Part 2: Remastered“ nicht wiederholen. Darauf deuten die Nutzerreviews auf Steam hin, die nach mehr als 1.000 Wertungen der Spieler „Sehr positiv“ ausfallen.

Wie die Nutzer bestätigen, stießen sie in „The Last of Us: Part 2 Remastered“ auf keine großen Bugs. Auch zur Performance beziehungsweise der Optimierung für den PC gibt es bislang positives Feedback.

The Last of Us 2 startet schwächer als der Vorgänger

Trotz des deutlich besseren technischen Zustands startete „The Last of Us: Part 2 Remastered“ auf Steam schwächer als der erste Teil. Während es „The Last of Us“ zum Launch auf einen Userpeak von knapp 36.000 Spielern brachte, liegt der Höchstwert des Nachfolgers aktuell bei 23.350 Nutzern, die gleichzeitig im Spiel aktiv waren.

Zahlen, die nach dem bisher positiven Feedback der Spieler zum Wochenende noch einmal zulegen könnten. Wie sich „The Last of Us: Part 2 Remastered“ auf Steam im Vergleich mit anderen Titeln der PlayStation Studios schlägt, verrät euch die folgende Übersicht mit den jeweiligen Userpeaks.

Helldivers 2: 458.709

God of War: 73.529

Marvel’s Spider-Man Remastered: 66.436

Horizon: Zero Dawn: 56.557

Horizon: Forbidden West: 44.462

The Last of Us 1: 36.496

The Last of Us Part 2: Remastered: 23.350

Diese Verbesserungen warten auf dem PC

Die PC-Version von „The Last of Us: Part 2 Remastered“ erschien am 3. April 2025 für Steam und im Epic Games Store. Genau wie die letzten Portierungen der PlayStation Studios bietet auch die Neuauflage zum zweiten „The Last of Us“-Abenteuer technische Verbesserungen und exklusive Features.

Zu den gebotenen Neuerungen auf dem PC gehören eine anpassbare Texturqualität, Detailgrad-Entfernungsbereiche, eine höhere Qualität volumetrischer Effekte, optimierte Schatten, verbesserte Reflexionen und mehr. Hinzukommen Nvidias DLSS 3 Super Resolution, AMDs FSR 4.0 mit Hochskalierung und Frame-Generierung, VSync und Bildfrequenz-Limitoptionen (einschließlich einer Option für eine unbegrenzte Bildfrequenz) oder die Unterstützung von DirectStorage.

Zudem kündigte Naughty Dog kurz vor dem Release für den PC an, dass „The Last of Us: Part 2 Remastered“ den grünen Haken für Spiele, die für das Steam Deck verifiziert wurden, spendiert bekam.

