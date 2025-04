Titanfall 3: Release nicht vom Tisch? Termin der Enthüllung könnte feststehen

Zwei bekannte Leaker behaupten, dass Respawn Entertainment an "Titanfall 3" arbeitet. Eine Enthüllung soll demnach schon bald erfolgen. Zuvor hieß es, dass das Studio mit der Marke fertig sei.

Seit Jahren wünschen sich Fans eine Fortsetzung der „Titanfall“-Reihe – bislang jedoch ohne Erfolg. Respawn Entertainment, das Studio hinter der Marke, konzentrierte sich zuletzt auf Titel wie „Apex Legends“ und die „Star Wars Jedi“-Reihe. Auch offizielle Aussagen der Verantwortlichen ließen keinen Raum für Hoffnung: „Titanfall 3“ sei nicht in Arbeit, hieß es zuletzt.

Inzwischen mehren sich jedoch Hinweise auf eine mögliche Rückkehr der Marke. Zwei in der „Apex Legends“-Community etablierte Leaker, die sich auf X (vormals Twitter) regelmäßig zu Entwicklungen im Respawn-Umfeld äußern, behaupten nun unabhängig voneinander, dass sich „Titanfall 3“ intern bei Respawn in Arbeit befindet.

Gerüchte um Ankündigung bei den Game Awards 2025

Die Leaker Yorotsuki und Osvaldatore, beide in der Vergangenheit durch zutreffende Vorabinformationen zu „Apex Legends“ aufgefallen, stützen ihre Aussagen auf interne Quellen. Yorotsuki konkretisierte die Behauptung und gab an, dass „Titanfall 3“ – das schon vor Jahren einmal in der Entwicklung gewesen sein soll – im Rahmen der Game Awards 2025 im Dezember offiziell vorgestellt werde. Zudem postete er ein angeblich offizielles Logo des Spiels. Osvaldatore wiederum bestätigte diese Aussage und teilte ebenfalls eine entsprechende Grafik.

Darüber hinaus kursiert ein mögliches Veröffentlichungsfenster: Laut den Leaks soll das Spiel im Jahr 2026 erscheinen. Eine offizielle Stellungnahme seitens Respawn oder des Mutterkonzerns Electronic Arts liegt bisher nicht vor.

Eine ältere Aussage klang jedoch recht schwammig:

Respawn Entertainment hat reichlich zu tun

Sollte sich die Information bewahrheiten, stellt sich die Frage, wie Respawn die Entwicklung eines weiteren AAA-Titels in die aktuelle Projektstruktur integriert. Das Studio betreibt derzeit drei bekannte Teams: eines für „Apex Legends“, eines für die „Star Wars Jedi“-Reihe und ein drittes für Virtual-Reality-Projekte.

Die Nähe zwischen „Titanfall“ und „Apex Legends“, die im selben fiktionalen Universum angesiedelt sind, legt nahe, dass das „Titanfall 3“-Projekt vom „Apex“-Team betreut werden könnte.

Unklar bleibt, ob die Entwicklung von „Titanfall 3“ neu gestartet wurde oder bereits seit längerer Zeit parallel zu anderen Projekten läuft. Erst kürzlich wurde ein nicht näher benanntes Multiplayer-Spiel von Respawn eingestellt – möglich, dass Ressourcen dadurch auf ein neues Projekt umgeleitet wurden.

Der erste „Titanfall“-Titel erschien 2014 als Xbox-Exklusivtitel und setzte mit dem Fokus auf dynamische Bewegungsmechaniken und Titan-Kampfmaschinen neue Akzente im Multiplayer-FPS-Genre.

Der Nachfolger „Titanfall 2“ (derzeit im PSN-Angebot) folgte 2016 mit einer Einzelspieler-Kampagne und Multiplattform-Veröffentlichung – blieb aber im Schatten von „Battlefield 1“, mit dem Electronic Arts eine Antwort auf die erfolgreiche „Call of Duty“-Reihe liefern wollte.

