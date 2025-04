Trump-Zölle:  Handelsorganisation äußert sich zu "schädlichen Auswirkungen auf die Videospielbranche"

Die jüngsten Entscheidungen der US-Regierung ziehen die Aufmerksamkeit von Branchenverbänden auf sich. Auch die Videospielindustrie sieht sich durch die von Donald Trump verhängten Importzölle mit Herausforderungen konfrontiert.

Donald Trump hatte in dieser Woche umfassende Zollmaßnahmen auf Warenimporte aus etlichen Ländern erlassen – darunter China, Vietnam und Japan. Letztere stehen essenziell für die Herstellung elektronischer Produkte, darunter auch Spielekonsolen und zugehörige Hardware-Komponenten.

Handelszölle könnten Konsolenpreise deutlich beeinflussen

Die Entertainment Software Association (ESA), die als Interessenvertretung führender US-amerikanischer Videospielunternehmen agiert, äußerte sich in einem Interview mit dem Journalisten Stephen Totilo zu den Folgen der neuen Zölle.

Aubrey Quinn, Senior Vice President der ESA, erklärte: „Jedes einzelne Produkt, das ein Verbraucher kauft, wird wahrscheinlich von vielen der angekündigten Zölle betroffen sein, die alle aufeinander aufbauen.“

Laut Quinn könne sich die Situation noch verschärfen, wenn betroffene Länder mit eigenen Maßnahmen reagieren: „Ich denke, dass das, was wir gestern gehört haben, nicht das Ende der Geschichte ist, weder für die Vereinigten Staaten noch für andere Länder.“

Diese Einschätzung wird durch die Tatsache verstärkt, dass bestimmte Konsolenkomponenten häufig aus verschiedenen Herkunftsländern stammen, was zu mehrfacher Belastung durch unterschiedliche Zollsätze führt.

Ein zentrales Beispiel für die potenziellen Auswirkungen ist die kommende Switch 2 von Nintendo. Die Preisgestaltung des Produkts könnte laut einem Bericht der Financial Times auch im Hinblick auf die US-Zollpolitik kalkuliert worden sein.

Der japanische Analyst Serkan Toto vermutet: „Der Preis deutet darauf hin, dass Nintendo einen Puffer für den Fall aufbaut, dass die Zölle die Lieferketten härter als erwartet treffen.“

Wir berichteten schon gestern:

Produktion in den USA: Keine kurzfristige Lösung

Ein häufig diskutierter Lösungsansatz ist die Verlagerung der Fertigung in die Vereinigten Staaten. Das sei aber nicht von heute auf morgen erledigt. „Lieferketten sind komplex und ändern sich sicherlich nicht über Nacht. Alles, was in Erwägung gezogen oder entschieden wird, kann keine schnelle und reflexartige Reaktion auf eine bestimmte Ankündigung sein“, so Quinn.

Die ESA sieht in diesem Zusammenhang auch die hohe Abhängigkeit der Branche von etablierten internationalen Produktionsnetzwerken. Analyst Daniel Ahmad wiederum weist darauf hin, dass Nintendo die eigene Fertigung bereits nach Vietnam verlagert habe, um vorangegangene Zölle zu umgehen – mit begrenztem Erfolg. Eine erneute Produktionsumstellung würde nicht nur erhebliche Investitionen erfordern, sondern sei auch mit langen Vorlaufzeiten verbunden.

Auswirkungen auf Verbraucher und Marktumfeld

Sollten die Zölle bestehen bleiben oder ausgeweitet werden, könnte sich dieser Umstand langfristig auf das Kaufverhalten auswirken. Denn die höheren Produktions- und Importkosten dürften an die Endverbraucher weitergegeben werden. Bereits jetzt wird in der Branche über mögliche Preisanstiege diskutiert, die sich im Fall von Hardware-Neuerscheinungen wie der Switch 2 auf bis zu 600 US-Dollar belaufen könnten.

Die ESA appelliert an Politik und Industrie, strategisch zu handeln. „Ich denke, jedes Unternehmen, jede Branche, auch die Videospielindustrie, muss darüber nachdenken, was das Beste für die Verbraucher, das Beste für das Geschäft und das Beste für die Mitarbeiter ist“, so Quinn abschließend.

Weitere Meldungen zu Videospiele.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren