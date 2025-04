Dämonenjagd zum Tiefstpreis: Eines der besten PS5-Actionspiele für unter 10 Euro im PS Store erhältlich

Wer Spaß an schnellen Actionspielen und kein Problem damit hat, die Welt vor einer dämonischen Invasion zu retten, sollte aktuell einen Blick in den PS Store werfen. Dort ist nämlich eines der besten Action-Adventures der letzten Jahre zum absoluten Tiefstpreis erhältlich. Zudem handelt es sich um eine extra für die PS5 neu veröffentlichte Special Edition, die mit einigen Verbesserungen und neuen Inhalten daherkommt.

Die Rede ist natürlich von Capcoms „Devil May Cry 5“, das ursprünglich bereits im März 2019 für die PS4 erschien und im November 2020 in Form der besagten und jetzt kräftig rabattierten Special Edition für die PS5 noch einmal neu veröffentlicht wurde.

75 Prozent auf Devil May Cry 5 Special Edition

So günstig wie die Special Edition von „Devil May Cry 5“ jetzt im PS Store angeboten wird, gab es das Action-Adventure noch nie: Durch einen Rabatt in Höhe von 75 Prozent werden aktuell nur noch 9,99 Euro fällig. Unter normalen Umständen beträgt der Preis 39,99 Euro. Gültig ist das Angebot noch bis zum 24. April 2025 um 0:59 Uhr.

Wie bereits erwähnt handelt es sich bei „Devil May Cry 5“ um eines der besten Actionspiele der jüngsten Vergangenheit und das machen auch die überaus positiven Test-Wertungen deutlich. Auf dem Bewertungsportal Metacritic rangiert die Special Edition des Spiels mit einem Metascore von 89 Punkten, während der User Score bei 8.4 Punkten liegt. Im PS Store kratzt die Nutzerbewertung fast an am Höchstwert: 4.78 von maximal 5 Sternen wurden hier vergeben.

Gelobt wird vor allem das schnelle und actiongeladene Gameplay, für das die Reihe bekannt ist. Zudem sorgen die drei spielbaren Charaktere für die nötige Abwechslung und vor allem Nero und sein „Devil Breaker“-System wurde in den Tests als innovative und spaßige Ergänzung angesehen. Obendrein werden die stilsicheren Kämpfe dank Capcoms RE Engine beeindruckend präsentiert, während der Soundtrack perfekt zur Action passt.

Die Kritik zu „Devil May Cry 5“ hält sich in Grenzen: Bemängelt wurde das Leveldesign, das an einigen Stellen recht eintönig ausfallen kann. Zudem kann die Kamera in engen Umgebungen für Probleme sorgen, während die Handlung, obwohl sie auch gelobt wird, von einigen Testern hinsichtlich des Tempos und der Erzählweise kritisiert wurde.

Special Edition mit verbesserter Grafik und neuen Inhalten

Die Geschichte von „Devil May Cry 5“ setzt mehrere Jahre nach den Ereignissen des Vorgängers an: Nero arbeitet mittlerweile für Dantes titelgebende Agentur Devil May Cry. Als der Dämonenkönig Urizen zurückkehrt, droht eine Dämoneninvasion und schließlich liegt es an Nero, Dante und dem neuen Charakter V, der mithilfe seiner dämonischen Begleiter kämpft, genau dieses Szenario zu verhindern.

Die Special Edition für die PS5 bietet im Vergleich zur ursprünglichen Version eine verbesserte Grafik mit Raytracing und 4K-Auflösung mit bis zu 120 Bilder pro Sekunde. Außerdem fallen die Ladezeiten deutlich kürzer aus. Mit Dantes Zwillingsbruder Vergil steht zusätzlich ein neuer spielbarer Charakter bereit. Zudem gibt es neue Spielmodi, 3D-Audio und Unterstützung für den DualSense-Controller.

Weitere Meldungen zu Devil May Cry 5, Devil May Cry 5 Special Edition.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren