Dishonored 3: Comeback in Dunwall? Arkane-Gründer spricht über mögliche Fortsetzung

Obwohl die Arkane Studios mit den beiden „Dishonored“-Spielen gefeierte und innovative Stealth-Abenteuer abliefern konnten, blieb eine weitere Fortsetzung bisher aus. Nun hat sich Arkane-Gründer Raphael Colantonio in einem Interview dazu geäußert und sein Interesse an einer möglichen Mitarbeit an „Dishonored 3“ erkennen lassen.

Mit „Dishonored“ schufen die Arkane Studios im Jahr 2012 ein herausragendes Action-Adventure, das Spieler und Kritiker gleichermaßen in seinen Bann zog. Das Spiel bot eine gelungene Kombination aus Stealth- und Action-Elementen, während die nicht-lineare Levelarchitektur den Spielern umfangreiche Freiheiten bei der Missionsbewältigung gewährte. Darüber hinaus hatten die Entscheidungen der Spieler dank des innovativen Chaos-Systems spürbare Auswirkungen auf die Spielwelt.

Angesichts des großen Erfolgs des ersten „Dishonored“-Spiels wurde die Geschichte um Protagonist Corvo Attano 2016 mit „Dishonored 2“ erfolgreich fortgesetzt. Auch der Nachfolger konnte die hohen Erwartungen erfüllen. Nach der eigenständigen Erweiterung „Der Tod des Outsiders“ wurde es jedoch still um das Franchise, und Arkane bestätigte eine Pause der Serie. Doch jetzt brachte Raphael Colantonio, Gründer des Studios und Creative Director des ersten Teils, ein mögliches „Dishonored 3“ ins Gespräch.

„Ich könnte mir gut vorstellen, jetzt an Dishonored 3 zu arbeiten.“

Colantonio hatte nach „Dishonored“ an „Prey“ gearbeitet und verließ Arkane schließlich im Jahr 2017. Doch offenbar hängt der Entwickler nach wie vor an der Reihe, wie er jetzt in der neusten Ausgabe des „Quad Damage“-Podcasts durchblicken ließ. Obwohl „Dishonored 2“ damals „das Letzte“ war, an dem er nach der Fertigstellung des ersten Teils arbeiten wollte, zeigte er sich gegenüber einem dritten Teil jetzt deutlich offener.

„Ich würde beispielsweise sehr gerne – wobei wir uns hier in rein hypothetischen Gefilden bewegen – ich könnte mir gut vorstellen, jetzt an Dishonored 3 zu arbeiten. Es ist einfach so lange her, also warum nicht? Ich würde das Thema definitiv wieder aufgreifen“, sagte Colantonio. Wie er außerdem verriet, gab es zum damaligen Zeitpunkt bereits erste Pläne zu einer möglichen Fortsetzung.

„Ich hatte ein Konzept für Dishonored 3“, ergänzt Colantonio. „Harvey hat eins, und ich glaube, Dinga [Bakaba] auch. Dinga ist der jetzige Chef von Arkane. Ja, wir haben Ideen. Welche dieser drei Versionen jemals Realität wird, das ist im Moment reine Zukunftsmusik.“

Colantonio werkelt mit seinen WolfEye Studios bereits an einem neuen Projekt

Dennoch sollten sich „Dishonored“-Fans keine allzu großen Hoffnungen machen, da Colantonio und auch Harvey Smith, der Creative Director des zweiten Teils, nicht mehr bei Arkane beschäftigt sind. Zudem hat das Studio derzeit wohl alle Hände voll mit „Marvel’s Blade“ zu tun, das im Rahmen der Game Awards 2023 erstmals angekündigt wurde und sich nach wie vor in der Entwicklung befindet. Mit einem Release ist allerdings nicht vor 2027 zu rechnen.

Colantonio gründete indes die WolfEye Studios, die 2022 mit dem Top-Down-Action-Rollenspiel „Weird West“ ihr Debüt feierten. Dieses Spiel verband den Wilden Westen mit übernatürlichen Elementen und legte großen Wert auf spielerische Freiheit sowie die Beeinflussung der Geschichte durch die Entscheidungen des Spielers. Aktuell arbeitet das Studio bereits an seinem nächsten Projekt, dass an eine Mischung aus „Prey“ und Dishonored“ erinnert.

Weitere Meldungen zu Dishonored 3.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren