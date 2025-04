Far Cry 4: Plötzlich waren die nackten Brüste weg – Ubisoft reagiert auf Zensurvorwürfe

Far Cry 4:

Eine Änderung am Shooter „Far Cry 4“ sorgte zum Wochenende für Empörung innerhalb der Gaming-Community. Obwohl der Titel bereits seit mehr als zehn Jahren auf dem Markt verweilt, wurde überraschend ein Update ausgeliefert, das bestimmte Darstellungen von Nacktheit im Spiel veränderte.

Die daraus resultierende Verwirrung führte zu Spekulationen über eine mögliche rückwirkende Zensur älterer Ubisoft-Titel.

Spieler bemerkten die Aktualisierung in „Far Cry 4“ unter anderem bei Figuren in der Shanath-Arena, die zuvor oben ohne zu sehen waren und nach dem Update ein Kleidungsstück trugen. Auch der Hauptcharakter Ajay Gale war betroffen: Wo zuvor Genitalien auf sich aufmerksam machten, war ein Lendenschurz zu sehen. Der Patch selbst wurde nicht öffentlich angekündigt, was zusätzliche Spekulationen aufwarf.

Insbesondere auf Plattformen wie Reddit machten Nutzer auf die Änderungen aufmerksam. Einige vermuteten zunächst, dass die kürzlich bekannt gewordene Zusammenarbeit zwischen Ubisoft und Tencent eine Rolle gespielt haben könnte. In anderen Ubisoft-Spielen ließen sich derartige Veränderungen jedoch nicht feststellen.

Was war nun der Grund? Laut einer offiziellen Stellungnahme von Ubisoft handelte es sich bei der weltweiten Zensur von „Far Cry 4“ um einen unbeabsichtigten Fehler im Bereitstellungsprozess. Inhalte, die ursprünglich für die bereits seit Veröffentlichung zensierte japanische Version von „Far Cry 4“ vorgesehen waren, wurden versehentlich in die globale Version gepackt.

„Zur Klarstellung: Das Update war das Ergebnis eines Fehlers während der Bereitstellung. Inhalte, die speziell für die japanische Version des Spiels bestimmt waren, wurden versehentlich auf die globale Steam-Version übertragen“, so Ubisoft gegenüber Insider Gaming.

Glück gehabt. Die Brüste sind wieder zurück.

Es gebe keine Absicht, ältere Titel nachträglich zu zensieren. Alle betroffenen Inhalte seien inzwischen korrigiert worden. Sollte es weiterhin zu Problemen kommen, empfiehlt Ubisoft einen Neustart von Steam und eine erneute Suche nach verfügbaren Updates.

Weitere Meldungen rund um Ubisoft:

Auch „Far Cry 3“ wurde laut Community-Angaben zum selben Zeitpunkt einem nicht angekündigten Patch unterzogen. Hier konnten bislang keine derartigen Änderungen entdeckt werden.

Weitere Meldungen zu Far Cry 4.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren