Nintendo Switch 2: „Extrem glücklich“ – Drittanbieter-Entwickler sind von der Performance der neuen Konsole begeistert

Im Rahmen einer umfassenden, 60-minütigen Direct stellte Nintendo in der vergangenen Woche die Switch 2 vor. Die Präsentation beleuchtete nicht nur die neuen Features, den Launch-Zeitraum und den Preis, sondern präsentierte auch eine Vielzahl an Spielen. Dabei lag ein starker Schwerpunkt auf Titeln von Drittanbietern, was die beeindruckende Zahl von mehr als 40 angekündigten Third-Party-Spielen für die Switch 2 unterstreicht.

Die maßgebliche Anziehungskraft der Switch 2 auf Drittanbieter-Entwickler ist vor allem auf die gesteigerte Performance zurückzuführen. Zwar nannte Nintendo noch keine konkreten Zahlen, doch Nvidia, die den Chip der kommenden Konsole entworfen haben, sprach bereits von der zehnfachen Leistung. Und davon zeigen sich die Third-Party-Studios ziemlich begeistert, wie sich jetzt ersten Berichten entnehmen lässt.

Civ-7-Entwickler loben die Switch 2

Eines der Spiele, die für die Switch 2 umgesetzt werden, ist das Strategiespiel „Civilization 7“. Gegenüber Game File (via VGC) hat Produzent Dennis Shirk jetzt verraten, dass die Leistungsfähigkeit der Switch 2 sein Team „äußerst glücklich“ gemacht habe und die Zusammenarbeit mit Nintendo „einfach“ gewesen sei. „Ihr [Software Development Kit] ist großartig, der Kundensupport, ihr Entwicklersupport, die Entwicklerbeziehungen sind großartig“, erklärte Shirk.

Zudem profitiert „Civilization 7“ auch von den Joy-Cons der Switch 2, die eine Maussteuerung ermöglichen. Shirk sagte: „Es war ihnen klar, dass sie Civ für diese Plattform wollten, da es die Maussteuerung hervorragend zur Geltung bringt. Zudem harmoniert es ideal mit unserer bestehenden PC-Community, da wir plattformübergreifendes Spielen anbieten.“ Erscheinen wird „Civilization 7“ für die Switch 2 pünktlich zum Launch der Konsole.

Auch Hogwarts Legacy profitiert von der Mehrleistung der Switch 2

Die positive Resonanz zur Leistungsfähigkeit der Switch 2 setzt sich fort: Auch die Entwickler von „Hogwarts Legacy“, Avalanche Software, die bereits seit rund einem Jahr an der Umsetzung des Action-Rollenspiels für die neue Konsole arbeiten, äußerten sich entsprechend. „Wir begannen zunächst mit der Entwicklung für die Switch“, verriet Jimmie Nelson von Avalanche.

„Wir erzielten rasch sehr gute Resultate, waren aber überzeugt, dass wir ein noch hochwertigeres Produkt realisieren könnten, indem wir viele hochauflösende Assets integrieren und Auflösung, Texturen, Beleuchtung sowie das Laden der Spielwelt optimieren.“ Auf der Switch 2 entfallen unter anderem mehrere lange Ladezeiten, beispielsweise beim Betreten von Hogsmeade. Und auch in einigen Arealen der Zauberschule ermöglicht die Nintendo-Konsole eine bessere Performance.

Die Nintendo Switch 2 wird am 5. Juni 2025 in den Handel kommen, während hierzulande 469,99 Euro fällig werden. Alternativ können Käufer auch zu einem Bundle mit „Mario Kart World“ für 509,99 Euro greifen. Vorbestellungen sind bei ausgewählten Händlern bereits möglich, während der My Nintendo Store am 8. April nachziehen wird. In den USA müssen sich interessierte Spieler allerdings noch etwas länger gedulden: Dort wurde die Pre-Order-Phase kurzfristig verschoben.

