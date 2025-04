Nintendo Switch 2: Switch 2 Editions nur mit alter Cartridge und Download-Code in der Box – Bericht

Letzte Woche lüftete Nintendo das Geheimnis um die Switch 2 und stellte die kommende Konsole in einer ausführlichen Direct-Präsentation vor. 60 Minuten lang wurden die neuen Funktionen beleuchtet und zahlreiche Spiele gezeigt. Darunter befanden sich auch Titel, die bereits für die erste Switch veröffentlicht wurden und auf der Switch 2 in verbesserter Form daherkommen: die sogenannten Switch 2 Editions.

Wie Nintendo ankündigte, können die Neuauflagen sowohl digital als auch physisch erhältlich sein, während Besitzer der Original-Switch-Versionen die entsprechenden Upgrade-Packs auch separat erwerben können. Zudem scheinen die Upgrades für ausgewählte Titel für Abonnenten von Nintendo Switch Online + Erweiterungspaket auch ohne zusätzliche Kosten verfügbar zu sein. Für Aufsehen sorgten jetzt jedoch die physischen Versionen der Switch 2 Editions.

Physische Switch 2 Editions enthalten Download-Code für Upgrades

Bereits auf dem Cover der Switch-2-Neuauflagen ist folgender Hinweis zu lesen: „Beinhaltet das Nintendo-Switch-Spiel und das Nintendo-Switch 2-Edition-Upgrade-Paket. Upgrade-Paket auch separat erhältlich.“ Diese Formulierung hat für Verwirrung gesorgt, da sie die Frage aufwirft, ob ein Download des Upgrade-Pakets notwendig ist, um die Verbesserungen nutzen zu können – was eine Internetverbindung voraussetzen würde. Und Berichten (via VGC) zufolge scheint dies tatsächlich der Fall zu sein.

Auf Nachfrage bei Nintendos Kundendienst hat ein Mitarbeiter bestätigt, dass die Boxen der Switch 2 Editions offenbar lediglich eine herkömmliche Switch-Cartridge und einen Download-Code für das Upgrade-Paket enthalten: „Wir können bestätigen, dass es sich bei den Upgrades um Download-Codes handelt.“ Allerdings gilt zu beachten, dass Kundendienstmitarbeiter oft von externen Agenturen gestellt werden und dementsprechend nicht über präzise Informationen verfügen.

Daher ist es ratsam, diese Berichte vor einer offiziellen Äußerung von Nintendo mit Vorsicht zu genießen. Dennoch beunruhigt die Fans bereits die Tatsache, dass die Switch 2 Editions keine eigenständige, vollwertige physische Version erhalten und ein Download des Upgrade-Pakets notwendig ist, was Bedenken hinsichtlich der langfristigen Verfügbarkeit aufwirft.

Switch 2 Editions bieten mehr als nur technische Verbesserungen

Wie Nintendo im Rahmen seiner Direct-Präsentation bekannt gegeben hat, umfassen die Switch 2 Editions aber nicht nur technische Verbesserungen wie beispielsweise eine höhere Auflösung, flüssigere Bildraten, kürzere Ladezeiten oder verbesserte Grafik. Stattdessen bieten die Neuauflagen zusätzlich auch exklusive Features und unter Umständen sogar weitere Inhalte.

Beispielsweise enthalten die Switch 2 Editions von „The Legend of Zelda: Breath of the Wild“ und „Tears of the Kingdom“ die interaktive App „Zelda Notes“ mit sprachgesteuerter Karte und Achievement-System. „Super Mario Party Jamboree“ erweitert das Spielerlebnis mit zusätzlichen Minispielen, die die Funktionen der neuen Joy-Cons nutzen, und „Kirby und das vergessene Land“ enthält mit „Die Sternensplitter-Welt“ sogar eine neue Story-Erweiterung.

