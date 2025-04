PlayStation: „PC-Ports waren verboten“ – Shuhei Yoshida über den Wandel bei First-Party-Spielen 

Früher waren Exklusivtitel im Konsolenbereich für die Hersteller überlebenswichtig, doch die Zeiten ändern sich und in den letzten Jahren hat sich die Branche stark gewandelt. Während sich Microsoft mittlerweile als erfolgreicher Multiplattform-Publisher präsentiert und die eigenen Titel sogar auf die Plattformen der ehemaligen Konkurrenten bringt, hat sich auch Sony für einen Strategiewechsel hinsichtlich der First-Party-Spiele entschieden.

Obwohl Sony bereits in der Vergangenheit vereinzelt, meist kleinere Titel für den PC veröffentlichte, begann im Jahr 2020 eine strategische Wende hin zur Umsetzung großer First-Party-Spiele. Den Auftakt bildete „Horizon Zero Dawn“ im August 2020, gefolgt von Titeln wie „Days Gone“, „God of War“ und „The Last of Us“. Eine Tatsache, die früher undenkbar gewesen wäre, wie der ehemalige PlayStation-Manager Shuhei Yoshida kürzlich in einem Interview unterstrich.

Sony machte First-Party-Spiele zu einem eigenen Geschäftsfeld

Shuhei Yoshida hatte im vergangenen Januar nach 31 Jahren seinen letzten Arbeitstag bei Sony, nachdem er von Beginn an stets ein elementarer Bestandteil der PlayStation-Familie war und auch mehrere Führungspositionen innehatte. In einem Gespräch mit AV Watch (via Automaton) blickte er jetzt auf seine Karriere zurück und sprach dabei auch über den Umgang von Sony mit den First-Party-Spielen.

Er erläuterte, dass die Exklusivtitel früher primär dazu dienten, eine Konsole zum Erfolg zu führen, was sich letztlich auch in ihrer Vermarktung widerspiegelte. Doch in den letzten Jahren vollzog Sony laut Yoshida einen Wandel, um mit den First-Party-Spielen ein eigenes Geschäftsfeld zu etablieren. Der Umstand, sie nicht mehr nur als Mittel zur Steigerung der Plattformattraktivität zu betrachten, eröffnete letztendlich die Möglichkeit der PC-Veröffentlichung.

„Heutzutage sind PC-Portierungen denkbar, doch zu meiner Zeit war es verboten, [First-Party-Spiele] auf den PC zu bringen“, schilderte Yoshida. „Kleinere, rein digitale Titel waren zulässig, aber AAA-Spiele durften ausschließlich auf PlayStation erscheinen.“

Mittlerweile sieht es jedoch anders aus: „Bei Online-Spielen ist eine hohe Spielerzahl entscheidend, daher bietet sich eine gleichzeitige Veröffentlichung für PC an. Einzelspieler-Titel hingegen können nach ein bis zwei Jahren auf dem PC erscheinen und so zusätzliche Einnahmen generieren.“

Yoshida sieht keine Gefahr für die Konsolen

Darüber hinaus erklärte Yoshida, wie diese Strategie auch zum Wachstum der PlayStation beitragen und die Bekanntheit ihrer Spielmarken steigern kann, vor allem mit Blick auf Länder wie China, in denen Konsolen nicht so weit verbreitet sind wie PCs: „Gerade in Regionen wie China, wo PCs weiter verbreitet sind als Konsolen, ist es möglicherweise schwierig, Nutzer direkt zum Kauf einer PlayStation zu bewegen“, so Yoshida.

„Indem man sie jedoch mit einer bestimmten Spielereihe vertraut macht, kann man ihr Interesse wecken und ihnen signalisieren, dass zukünftige Titel dieser Reihe auf der PlayStation erscheinen werden.“ Somit begrüßt Yoshida die PC-Expansion von Sony grundsätzlich und sieht auch keine Gefahr für die Konsolen.

Auch wenn Gaming-PCs immer beliebter werden, geht Yoshida nicht davon aus, dass die Bedeutung von Plattformen wie der PlayStation 5 verloren geht. So sieht der PlayStation-Veteran nach wie vor einen entscheidenden Vorteil aufseiten der Konsolen: Sie bieten jedem Spieler eine identische Umgebung und garantieren somit eine „perfekte Abstimmung“ für die Spiele.

