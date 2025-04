Switch 2: Kleiner als erwartet? Nintendo bestätigt Installationsgrößen erster Titel

Im Anschluss an die offizielle Enthüllung der Switch 2 stellte Nintendo in dieser Woche eine Übersicht mit technischen Daten zur neuen Konsole zur Verfügung.

Unter anderem bestätigte Nintendo, dass der interne Speicherplatz im Vergleich mit der ersten Switch deutlich zulegte. Verfügte die Switch noch über einen 32 Gigabyte großen internen Speicher, sind es beim Nachfolger 256 Gigabyte. Da die Switch 2 mit einer 4K-Unterstützung aufwartet, stand jedoch die Frage im Raum, wie sich der technische Fortschritt gegenüber der ersten Switch auf die Größe der Spiele auswirken wird.

Für Klarheit sorgt eine Übersicht im japanischen My Nintendo Store. Dieser lässt sich entnehmen, dass zumindest die First-Party-Titel von Nintendo mit überschaubaren Installationsgrößen daherkommen. Am größten fällt „Mario Kart World“ aus, das 23,4 Gigabyte an freiem Speicher voraussetzt.

Die anderen Nintendo-Titel, die zum Launch oder in den ersten Monaten nach der Markteinführung der Switch 2 erscheinen, fallen zum Teil deutlich kleiner aus.

Größen der Nintendo-Titel in der Übersicht:

Mario Kart World: 23,4 Gigabyte

Donkey Kong Bananza: 10 Gigabyte

Super Mario Party Jamboree: Nintendo Switch 2 Edition: 7,7 Gigabyte

Kirby and the Forgotten Land: Switch 2 Edition: 5,7 Gigabyte

Zu den Features der Switch 2, die Nintendo in dieser Woche bestätigte, gehören GameCube-Klassiker, die ein Bestandteil der erweiterten Nintendo Switch Online-Mitgliedschaft werden. Die Größe der „The Nintendo Classics: GameCube“-App zum Launch gibt Nintendo mit 3,5 Gigabyte an.

Zur Markteinführung der Switch 2 stehen mit „The Legend of Zelda: The Wind Waker“, „F-Zero GX“ und „Soul Calibur 2“ drei GameCube-Klassiker zur Verfügung. Weitere folgen in den Monaten nach der Markteinführung der neuen Konsole.

Wann erscheint die Switch 2?

Neben den technischen Details spendierte Nintendo der Switch 2 in dieser Woche einen Veröffentlichungstermin und gab bekannt, dass die Konsole weltweit am 5. Juni 2025 erscheint. Hierzulande wird Nintendo die Switch 2 für 469,99 Euro anbieten.

Zudem steht zum Launch ein Bundle bereit, das neben der Konsole und ihrer Standardausstattung „Mario Kart World“ in einer digitalen Version enthält. Der Preis des Bundles liegt bei 509,99 Euro. Aktuellen Berichten zufolge sollen die Reaktionen auf die Preispolitik bei Nintendo intern für Unruhe gesorgt haben.

Zwei ehemalige PR-Mitarbeiter von Nintendo sprachen in diesem Zusammenhang sogar von einem handfesten Krisenmoment.

