Switch 2: Spiele werden teurer – Händler spricht von Herausforderung und verteidigt höhere Preise

In dieser Woche machte Nintendo den Anfang und kündigte als erster führender Publisher eine Preissteigerung für Spiele an. Eine Entwicklung, die den Einzelhandel laut Nick Arran, General Manager der britischen Handelskette Game, vor Herausforderungen stellen könnte.

In den letzten Monaten wiesen führende Analysten mehrfach darauf hin, dass steigende Spielepreise im Prinzip nur eine Frage der Zeit seien. Nintendo machte in dieser Woche den Anfang und kündigte an, dass ausgewählte Switch 2-Spiele wie beispielsweise „Mario Kart World“ in der physischen Fassung für 89,99 Euro angeboten werden.

Eine Ankündigung, mit der sich das Unternehmen unter den Spielern nicht nur Freunde machte. Im Interview mit The Game Business sprach Nick Arran, General Manager der britischen Handelskette Game, über die von Nintendo angekündigte Preiserhöhung von Spielen. Laut Arran stellen die höheren Preise vor allem für die Händler eine Herausforderung dar, die im schlimmsten Fall dazu führen könnte, dass noch mehr Kunden ihre Spiele digital erwerben.

Eine mögliche Entwicklung, die der General Manager von Game auf die Tatsache zurückführt, dass Nintendo die hauseigenen Spiele im eShop günstiger anbietet. Hierzulande sparen Spieler bei der digitalen Version beispielsweise zehn Euro.

Händler spricht von einem mutigen Schritt

„Das wird eine Herausforderung“, sagte Arran. „Nintendo ist überwiegend physisch vertreten und stolz darauf. Noch vor PlayStation und Xbox den Schritt zu machen, dass digitale Spiele günstiger sind als physische, ist mutig und wird für uns als Händler eine Herausforderung sein.“

„Gleichzeitig es ist eine schwierige Botschaft an die Kunden“, ergänze der General Manager. „Wenn es Preisunterschiede gibt, obwohl sie physische Spiele bevorzugen. Es wird interessant sein zu sehen, wie es sich entwickelt.“

An der Unterstützung von Nintendo und dem geplanten Verkauf von physisch verpackten Switch 2-Spielen wird die Preiserhöhung nichts ändern, wie Arran betonte: „Es wird uns nicht davon abhalten, Switch 2 und Nintendo zu unterstützen. Und hoffentlich wird es keine allzu großen Auswirkungen auf die physischen Verkäufe haben.“

Game hält Preiserhöhung für gerechtfertigt

Abschließend sprach Arran über die Entwicklung der Gamesbranche an sich und verteidigte die Preiserhöhung für Switch 2-Spiele. „Auf den ersten Blick mag es teuer wirken“, so Arran weiter. „Aber ich erinnere mich noch, wie ich bei Woolworths 50 Pfund für Nintendo 64-Spiele ausgegeben habe. Das ist fast 30 Jahre her.“

„Spiele müssen einfach teurer werden. Als Einzelhändler verkaufen wir Spiele zum gleichen Preis wie vor zehn Jahren. aber unsere Kosten steigen ständig. Auch die Kosten der Publisher steigen. Es ist ein mutiger Schritt, es auf 75 Pfund zu erhöhen. Aber es muss passieren“, heißt es abschließend.

Die Switch 2 erscheint am 5. Juni 2025 zum Preis von 469,99 Euro. Hinzukommt ein Bundle mit einer digitalen Kopie von „Mario Kart World“, das Nintendo für 509,99 Euro anbietet.

