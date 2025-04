The Elder Scrolls 4 Oblivion: Jetzt liefert auch Steam einen Remake-Hinweis

Seit Monaten kursieren Spekulationen über ein mögliches Remake des Rollenspielklassikers “The Elder Scrolls 4: Oblivion”. Befeuert wurden diese durch verschiedene Insider, die von einem Projekt sprachen, das bei Virtuos Games entstehen und auf der Unreal Engine 5 basieren soll.

Aus der für diese Woche prognostizierten Ankündigung oder gar Veröffentlichung wurde nichts. Mittlerweile sorgen aber auch Änderungen auf Steam für Aufmerksamkeit.

Bewegung auf Steam: Trailer entfernt

Ende der Woche wurde die “Game of the Year Edition” von “The Elder Scrolls 4: Oblivion” auf Steam aktualisiert. Im Zuge dessen entfernten die Bethesda Game Studios sämtliche Trailer des Klassikers von der Plattform.

Dieses Vorgehen ist in der Branche ein typischer Schritt vor der Ankündigung eines Remasters oder Remakes, bei dem veraltetes Videomaterial durch neues ersetzt wird. Behalten die Insider also recht?

Bereits in den Tagen zuvor hatten Quellen einen baldigen Launch eines Remakes von “The Elder Scrolls 4: Oblivion” in Aussicht gestellt. So verwies der Leaker “Detective Seeds” auf eine mögliche Veröffentlichung am 3. April 2025 – was letztlich nicht passiert ist. In späteren Kommentaren relativierte er die Angaben jedoch, indem er erklärte, der Termin könne auch in der darauffolgenden Woche oder sogar erst im Juni liegen. Seine Aussagen basierten auf einer anonymen Quelle.

“Nate the Hate”, ein weiter Insider, hatte bereits Mitte März auf Social Media angedeutet, dass im April mit Neuigkeiten zum „Oblivion“-Remake zu rechnen sei. Seinen Informationen zufolge wurde ursprünglich ein Release im Juni angepeilt, inzwischen sei jedoch eine frühere Veröffentlichung möglich.

Insider glauben, dass Bethesda bei “The Elder Scrolls 4: Oblivion” auf einen sogenannten Shadow-Drop setzen könnte – also eine Veröffentlichung ohne vorherige Ankündigung. In der Spielebranche wird dieses Verfahren vor allem bei kleineren Überraschungstiteln eingesetzt, kommt bei großen AAA-Spielen hingegen eher selten zum Einsatz.

Umfangreiche Überarbeitung erwartet

Die kolportierten Informationen deuten darauf hin, dass es sich bei der mutmaßlichen Neuveröffentlichung von “The Elder Scrolls 4: Oblivion” nicht lediglich um eine grafische Neuauflage handelt. Vielmehr soll das Spielsystem des Originals an moderne Standards angepasst werden.

Laut früheren Berichten gehören dazu unter anderem ein überarbeitetes Schadenssystem sowie präzisere Trefferreaktionen. Die Fernkampffunktionen – insbesondere das Bogenschießen – sollen sowohl in der Ego- als auch in der Third-Person-Perspektive verbessert werden. Auch das Schleichsystem werde optimiert, beispielsweise durch visuelle Indikatoren zur besseren Orientierung.

Bislang hat Bethesda keine der kursierenden Informationen offiziell kommentiert. Ob es sich bei den auf Steam vorgenommenen Änderungen tatsächlich um einen Vorboten für ein Remake handelt, dürften wir allerdings bald wissen.

Was haltet ihr von einem Remake von “The Elder Scrolls 4: Oblivion”? Würdet ihr den Klassiker fast 20 Jahre nach dem ursprünglichen Launch noch einmal in Angriff nehmen?

Weitere Meldungen zu The Elder Scrolls IV: Oblivion.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren