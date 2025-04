The Last of Us Part 2 Remastered: Nach Problemen mit Update 2.0 – Naughty Dog bessert nach

The Last of Us Part 2 Remastered:

Das Update 2.0 für „The Last of Us Part 2 Remastered“ sollte eigentlich nur Verbesserungen und neue Inhalte mit sich bringen, sorgte stattdessen aber für Probleme mit den Charakter-Upgrades. Doch Naughty Dog hat schnell reagiert und bereits das Korrektur-Update 2.0.1 veröffentlicht, um diesen Fehler zu beheben.

Vergangenen Donnerstag wurde „The Last of Us Part 2 Remastered“ für den PC veröffentlicht und im Zuge dessen wurde auch die PS5-Version des postapokalyptischen Abenteuers mit dem neuen Update 2.0 versehen. Die Aktualisierung brachte unter anderem neue Inhalte für den „Kein Zurück“-Modus mit sich, sorgte im Umkehrschluss aber auch für einige Probleme.

Nach der Installation des Updates stellten die Spieler fest, dass bereits zuvor freigeschaltete Verbesserungen wie Fähigkeiten und Pistolenholster plötzlich wieder verschwunden waren. Daraufhin meldete sich Naughty Dog auf der eigenen Webseite mit der Empfehlung zu Wort, die manuell gespeicherten Spielstände nicht zu überschreiben. Doch mittlerweile haben die Entwickler nachgebessert und eine weitere Aktualisierung veröffentlicht.

So steht das Update 2.0.1 für die PS5-Version von „The Last of Us Part 2 Remastered“ ab sofort zum Download bereit und behebt laut offizieller Webseite folgendes: „Stellt freigeschaltete Kampagnen-Inhalte wieder her, wie z. B. zusätzliche Waffenholster und Fähigkeitspunkte, die zuvor beim Fortsetzen eines Spielstands verloren gegangen waren, der vor Patch 2.0.0 erstellt wurde.“

Zudem weist Naughty Dog darauf hin, Speicherstände zu laden, die vor dem 3. April um 19 Uhr unserer Zeit erstellt wurden, um sicherzustellen, dass der Fortschritt wiederhergestellt wird. Wer mit einem Spielstand weiterspielt, der nach der Installation des Updates 2.0 erstellt wurde, läuft auch weiterhin Gefahr, bereits verdiente Freischaltungen zu verlieren.

Des Weiteren sind sich die Entwickler darüber bewusst, dass einige Spieler seit dem Update keinen Zugriff mehr auf ihre Skins im „Kein Zurück“-Modus haben. Das Problem werde derzeit untersucht. Betroffene können sich jedoch mit weiteren Informationen an das Support-Team wenden.

Das neue Update 2.0 enthält in erster Linie weitere Inhalte für den Roguelike-Überlebensmodus „Kein Zurück“, in dem die Spieler gegen zufällige Gegnerwellen antreten können. Mit dabei waren insgesamt vier neue Karten namens Aussichtspunkt, Schule, Straßen und Nest sowie zwei spielbare Charaktere. Dabei handelt es sich um Bill und Marlene, die jeweils über einen einzigartigen Spielstil verfügen und individuelle Fähigkeiten und Waffen bieten.

Zudem gibt es neue Trophäen und als kleines Extra fand mit der Aktualisierung außerdem auch ein neues Outfit für Ellie den Weg uns Spiel. Dabei handelt es sich um die Jacke von Jordan A. Mun – Kopfgeldjägerin und Protagonist aus Naughty Dogs kommendem Werk „Intergalactic: The Heretic Prophet“. Das Kleidungsstück lässt sich über die im Spiel erhaltenen Bonuspunkte direkt freischalten.

Wer die neue PC-Version von „The Last of Us Part 2 Remastered“ spielt, freut sich zudem über jede Menge plattformspezifische Verbesserungen. Dazu zählen etliche Grafikoptionen und Anpassungsmöglichkeiten inklusive einer Maus- und Tastatur-Steuerung. Zudem kann auch der technische Zustand der Umsetzung im Vergleich zu den bisherigen PlayStation-Portierungen überzeugen. Die Spielerzahlen zum Start fielen allerdings recht gering aus.

