Düsteres Märchen im Sale: Point-and-Click-Grusel für PS5 und PS4 jetzt zum PSN-Bestpreis

Point-and-Click-Abenteuer gehören zu den ältesten Genres in der Welt der Videospiele und erfreuten sich vor allem in den 90er Jahren großer Beliebtheit, was unter anderem auch der „Monkey Island“-Reihe zu verdanken ist. Nachdem die Popularität jedoch zurückgegangen war, kam es in den letzten Jahren, vor allem im Indie-Bereich, zu einer regelrechten Renaissance.

Einer der jüngeren Vertreter für die PS5 und PS4, der vor allem aufgrund seiner geheimnisvollen Geschichte und dem einzigartigen, handgezeichneten Grafikstil zu überzeugen weiß, ist jetzt besonders günstig im PS Store erhältlich: „Children of Silentown“. Gültig ist das Angebot für das von Elf Games und Luna2 Studio in Zusammenarbeit mit Daedalic Entertainment entwickelte Spiel noch bis zum 24. April 2025 um 0:59 Uhr.

65 Prozent Rabatt auf Children of Silentown

Bei dem derzeitigen Angebot handelt es sich um den absoluten Bestpreis, denn so günstig war „Children of Silentown“ im PS Store seit der Veröffentlichung im Januar 2023 noch nie erhältlich. Dank eines Rabatts in Höhe von 65 Prozent werden aktuell nur noch 6,99 Euro für das düstere Märchen fällig. Unter normalen Umständen liegt der Preis bei 19,99 Euro.

Dass vor allem Genre-Fans auf ihre Kosten kommen, zeigen auch die Tests, sodass die PS5-Version von „Children of Silentown“ aktuell einen Metascore von 78 Punkten aufweisen kann. Ähnlich positiv fallen auch die Bewertungen im PlayStation Store aus: Hier vergaben die Spieler 4.26 von maximal 5 Sternen.

In den Tests wurde vor allem der Grafikstil gelobt, der mit seiner düsteren und märchenhaften Art an die Werke von Tim Burton oder den beliebten Stop-Motion-Film „Coraline“ erinnert. Zudem regt die unheimliche und fesselnde Stimmung zum Erkunden und Entdecken an, während die Geschichte durchaus zu überzeugen weiß. Und auch an den Point-and-Click-Mechaniken gab es nichts auszusetzen.

Für Kritik sorgte das ungleichmäßige Spieltempo, dass sich vor allem im Mittelteil etwas in die Länge ziehen kann. Zudem fallen im Vergleich einige Rätsel aufgrund ihrer unklaren und unlogischen Gestaltung ab, sodass es aufgrund fehlender Hinweise mitunter zu Frust kommen kann. Und auch die repetitiven Puzzleabschnitte im späteren Spielverlauf könnten von manchen Spielern als störend empfunden werden.

Die Geheimnisse von Silentown

„Children of Silentown“ erzählt die Geschichte eines abgelegenen Dorfes am Rande eines gefährlichen Waldes, in dem die Bewohner jede Nacht vom Brüllen unheimlicher Kreaturen in Angst versetzt werden – zudem verschwinden regelmäßig Menschen. Auch Protagonistin Lucy leidet unter den nächtlichen Geräuschen und beschließt deswegen, die Geheimnisse der Ortschaft und das Verschwinden der Dorfbewohner zu ergründen.

Dabei bietet das düstere Abenteuer klassische Point-and-Click-Kost: Spieler erkunden die Umgebung, finden und kombinieren Gegenstände, lösen Rätsel und meistern Minispiele. Einzigartig ist die Mechanik, gehörte Geräusche als Noten festzuhalten und daraus Melodien zu komponieren, um auf besondere Weise mit der Welt und ihren Bewohnern zu interagieren.

Weitere Meldungen zu Children of Silentown, Playstation Store.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren