Ein Minecraft-Film: Neuer Rekord – Einspielergebnisse übertreffen Erwartungen

Trotz durchwachsener Kritiken verzeichnet der “Minecraft”-Film in Nordamerika den umsatzstärksten Eröffnungstag für eine Videospielverfilmung. Auch bei einem Vergleich mit bisherigen Kinohighlights des Jahres ist der Streifen vorn.

Filmstudios setzen verstärkt auf bekannte Marken, um ein breites Publikum zu erreichen. Es ist ein Ansatz, der über so manchen Mangel hinweghelfen kann. Das zeigt sich aktuell an der Umsetzung des Videospiels “Minecraft”.

Die Filmadaption, produziert von Warner Bros., sorgte am Eröffnungstag für ein bemerkenswertes Einspielergebnis. Nach Angaben mehrerer Branchenquellen erreichte “A Minecraft Movie” am ersten Tag allein in den nordamerikanischen Kinos 58 Millionen US-Dollar.

Damit übertraf „Ein Minecraft-Film“ in Bezug auf Verfilmungen von Videospielen den bisherigen Rekordhalter “Der Super Mario Bros. Film”, der im Jahr 2023 mit einem Start am Mittwoch etwas länger für diesen Betrag benötigte. Darüber hinaus hält der Film mit Jack Black auch den Titel für den bisher größten US-Start im Jahr 2025 und überholte damit „Captain America: Brave New World“. Hier waren es am ersten Tag 40,9 Millionen US-Dollar.

Kommerzieller Erfolg trotz negativer Reaktionen

Der Erfolg kam trotz negativer Vorzeichen zustande: Auf der Bewertungsplattform Rotten Tomatoes liegt „Ein Minecraft-Film“ aktuell bei einer Zustimmungsrate unter den Kritikern von 49 Prozent. Wichtiger ist allerdings die Meinung der Zuschauer. Das Institut Cinema Score vergab die Note B+, was auf eine positive Stimmung der Kinobesucher hindeutet. Die Diskrepanz zeigt sich auch auf Rotten Tomatoes, wo der Zustimmung der User mit einem verifizierten Ticketkauf bei 87 Prozent liegt.

Branchenberichte legen nahe, dass „Ein Minecraft-Film“ am ersten Wochenende in Nordamerika die Marke von 150 Millionen US-Dollar durchbrechen könnte. Damit wäre die bisherige Bestmarke für einen Drei-Tage-Wochenendzeitraum eines Videospiel-Films in Gefahr. Sie liegt bei 146,3 Millionen US-Dollar – gehalten von “The Super Mario Bros. Movie”. Und nicht nur das: Auch ein Platz unter den 30 erfolgreichsten Inlandsdebüts aller Zeiten winkt.

Ursprünglich wurde für „Ein Minecraft-Film“ ein Startwochenende mit einem Einspielergebnis zwischen 70 und 80 Millionen US-Dollar, später in Höhe von rund 90 bis110 Millionen US-Dollar erwartet. Entscheidenden Einfluss auf die nochmals angehobene Prognose auf etwa 150 Millionen US-Dollar hatte der hohe Ticketverkauf am Premierentag, der laut Branchenanalysen viele der bisherigen Vorhersagen übertraf.

Die Hauptrollen des Films übernahmen unter anderem Jack Black, Jason Momoa, Danielle Brooks, Emma Myers, Sebastian Eugene Hansen und Jennifer Coolidge. Neben ihrer Präsenz soll auch die starke Verbreitung von Memes und Zitaten rund um den Film in sozialen Netzwerken das öffentliche Interesse verstärkt haben.

Die virale Wirkung scheint insbesondere bei jüngeren Zielgruppen für Sichtbarkeit zu sorgen. Und da wären noch die jüngeren Kinder, die ihre Eltern wohl recht effizient in die Kinos bewegen.

Weltweite Zahlen folgen in Kürze

Die internationalen Zahlen werden zwar erst heute erwartet. Doch „Minecraft“ ist eine weltweit etablierte Marke und der Film spricht auch außerhalb der USA ein breites Publikum an. Tatsächlich zählt er zu den wenigen aktuellen Hollywood-Produktionen, die in China erfolgreich gestartet sind und dort direkt an die Spitze der Kinocharts kletterten, berichtet Variety. Die eine oder andere Million kommt demnach dazu.

Mit einem Produktionsbudget von rund 150 Millionen US-Dollar – zuzüglich Marketing- und Vertriebskosten – könnte „Ein Minecraft-Film“ letztlich schon nach kurzer Zeit profitabel sein.

Die Vorlage für den Film, das 2011 veröffentlichte Spiel “Minecraft”, gehört mit über 300 Millionen verkauften Einheiten zu den meistverkauften Videospielen der Welt. Seit der Übernahme durch Microsoft im Jahr 2014 gilt das Spiel als einer der wichtigsten Titel im Portfolio des Konzerns.

