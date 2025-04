Fortnite: Nächste Videospielverfilmung geplant? CEO von Epic Games reagiert auf Gerüchte

Seit seiner Veröffentlichung im Jahr 2017 hat sich „Fortnite“ zu einem globalen Kulturphänomen von beispiellosem Ausmaß entwickelt. Mit über 650 Millionen registrierten Spielern, mehr als 100 Millionen monatlich aktiven Nutzern und Einnahmen von über 40 Milliarden US-Dollar zählt der Survival-Shooter nicht nur zu den erfolgreichsten Videospielen aller Zeiten. Dank Crossover-Events mit populären Marken und spektakulären In-Game-Konzerten mit Weltstars hat „Fortnite“ längst die Grenzen des reinen Gamings gesprengt.

Aus diesem Grund wirkt es fast paradox, dass „Fortnite“ bislang die große Kinoleinwand gemieden hat. Obwohl Gerüchte um eine Verfilmung immer wieder kursierten, zögerte Epic Games. Doch der zunehmende Erfolg von Videospieladaptionen, gekrönt vom jüngsten Rekord von „Minecraft“, hat die Spekulationen neu entfacht. Wie stehen die Chancen für einen „Fortnite“-Film wirklich? Tim Sweeney, CEO von Epic Games, lieferte jetzt die Antwort.

Epic-CEO äußert sich zu den Fortnite-Film-Gerüchten

Aufgekeimt waren die Gerüchte um eine Verfilmung von „Fortnite“ durch den bekannten Hollywood-Insider Daniel Richtman, auch bekannt als DanielRPK. In einem mittlerweile gelöschten Beitrag (via TheGamer) auf dem Kurznachrichtendienst X (ehemals Twitter) schrieb er: „Man weiß einfach, dass Fortnite als Nächstes kommt. Es gab bereits Gespräche über einen Fortnite-Film, aber einige Studios haben darauf verzichtet. Das wird sich jetzt offensichtlich ändern.“

Daraufhin meldete sich der Boss von Epic Games mit einer kurzen, aber eindeutigen und klaren Antwort zu Wort: „Falsch.“ Darauf reagierte auch Richtman und fragte noch einmal nach: „Falls meine Aussage falsch war, übernehme ich die volle Verantwortung. Ich möchte nur klarstellen und zur Sicherheit genauer nachfragen: Stimmt es nicht, dass Sony vor einigen Jahren die Gelegenheit verstreichen ließ, einen Fortnite-Film zu drehen?“

Bis zum jetzigen Zeitpunkt hat Sweeney allerdings nicht auf die Frage des Hollywood-Experten geantwortet. Dennoch scheint es so, dass sich Fans von „Fortnite“ in absehbarer Zeit wohl nicht auf eine Verfilmung des Battle-Royale-Phänomens freuen können. In der Vergangenheit zeigte auch schon der bekannte Regisseur Zack Snyder („300“, „Justice League“) Interesse an einer Verfilmung von „Fortnite“.

Weitere Videospieladaptionen im Kino- und TV-Format im Anmarsch

Doch auch ohne „Fortnite“ häufen sich die Adaptionen bekannter und erfolgreicher Videospiele immer mehr: Während „Der Super Mario Bros. Film“ von Nintendo bislang als erfolgreichste Verfilmung gilt, bringt Sony noch in diesem Monat „Until Dawn“ auf die Leinwand. Außerdem befinden sich Projekte zu „Horizon Zero Dawn“ sowie „Helldivers 2“ in Arbeit und auch über einen „Astro Bot“-Film wird bereits nachgedacht. „Sonic the Hedgehog“ wird nach dem riesigen Erfolg der ersten drei Filme ebenfalls eine weitere Fortsetzung bekommen.

Und auch im Serienbereich sieht es ähnlich aus: Aktuell warten die Fans sehnsüchtig auf die zweite Staffel von „The Last of Us“, deren Episoden ab dem 14. April ihre Premiere feiern werden. Ebenfalls überzeugen konnte die Serienumsetzung von Bethesdas „Fallout“, doch die zweite Staffel lässt noch etwas länger auf sich warten. Darüber hinaus arbeitet Sony mit Amazon bereits an einer „God of War“-Serie, für die schon zwei Staffeln bestellt wurden.

