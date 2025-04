NieR: Kein neues Spiel in Sicht? Square Enix äußert sich zum Jubiläumsevent

Seit der Veröffentlichung von „NieR: Automata“ im Jahr 2017 warten die Fans von Square Enix’ erfolgreicher Rollenspiel-Reihe auf eine Fortsetzung. Da das Franchise in diesem Jahr seinen 15. Geburtstag feiert, kündigten die Verantwortlichen bereits im Februar ein großes Event an, um das Jubiläum gebührend zu feiern.

Nachdem bereits das Remake von „NieR Replicant“ im Rahmen des 10. Jubiläums angekündigt wurde, stieg die Hoffnung, dass Square Enix womöglich auch dieses Mal eine entsprechende Ankündigung bereithalten wird. Doch jetzt hat sich das japanische Unternehmen zum bevorstehenden Jubiläumsevent geäußert und den Erwartungen der Fans einen Dämpfer verpasst.

Das plant Square Enix für das NieR-Jubiläumsevent

In einem Beitrag (via Genki) auf dem Kurznachrichtendienst X (ehemals Twitter) kündigte der japanische „NieR“-Account an: „Es ist nicht geplant, Informationen zu den Spielen bekannt zu geben.“ Demnach brauchen Fans wohl nicht auf eine entsprechende Ankündigung zu hoffen. Stattdessen soll die Veranstaltung weitere Informationen zu „Annivesary Events“ und Merchandise-Artikeln liefern, während es Vorträge von den Entwicklern und eine kleine Live-Performance geben wird.

Am Event und den Diskussionsrunden teilnehmen werden unter anderem Produzent Yosuke Saito, Komponist Keiichi Okabe, Game Designer Takahisa Taura und Game Director Yoko Taro. Letztgenannter teilte auf der Social-Media-Plattform auch einen Beitrag von Square Enix zum Event und schrieb dazu: „Spot? Lithgt? High? Light?“ Stattfinden wird das Jubiläumsevent zu „NieR“ am 19. April 2025 um 11 Uhr deutscher Zeit.

Entwickler zeigten sich offen für neues NieR

Gerüchte um eine Fortsetzung der „NieR“-Reihe halten sich schon seit einiger Zeit hartnäckig: Zuletzt schürte Produzent Yosuke Saito die Hoffnungen der Fans im vergangenen Dezember des und sagte in einem Interview, dass man anlässlich des 15-jährigen Jubiläums etwas tun sollte, dass „vielleicht etwas mit dem nächsten Spiel“ zu tun habe, während er ebenfalls zu verstehen gab, dass man „die Erwartungen der Fans gehört“ habe.

Und auch Yoko Taro hatte bereits durchblicken lassen, dass er auf kurz oder lang gerne ein neues „NieR“ entwickeln würde. Allerdings arbeitet er gemeinsam mit Saito bereits an einem anderen Projekt, das aktuell Vorrang habe. Zu dem Titel sollte es eigentlich schon im letzten Jahr Neuigkeiten geben, doch aktuell sind noch keine Details bekannt. Saito ist darüber hinaus auch mit den Arbeiten an „Dragon Quest 12“ beschäftigt.

Dennoch sollte es wohl früher oder später zu einem weiteren „NieR“ kommen. Nachdem sich „NieR Automata“ zu einem weltweiten Erfolg entwickelte und über neun Millionen Mal verkauft wurde, wäre eine Fortsetzung auch im Interesse von Square Enix. Zuletzt lobte auch der ehemalige PlayStation-Manager Shuhei Yoshida das Action-RPG über alle Maße und bezeichnete es sogar als Retter der japanischen Videospielindustrie.

