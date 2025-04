PS5 & PS4: Neuerscheinungen vom 7. bis 13. April 2025

Große Blockbuster stehen in der kommenden Woche nicht auf der Liste der Neuerscheinungen für PS4 und PS5. Allerdings sind mittlere und kleinere Titel dabei, die mal mehr und mal weniger bekannte Namen tragen und zahlreiche Spieler ansprechen dürften.

Der Ursprung der Eliteeinheit: Commandos Origins

Mit „Commandos: Origins“ erscheint ein neuer Teil der bekannten Echtzeittaktik-Reihe für PS4 und PS5. Die Handlung führt zurück in die Anfänge der Spezialtruppe um Jack O’Hara, auch bekannt als „Green Beret“, und seine fünf Kameraden. Spieler übernehmen die Kontrolle über sechs unterschiedliche Charaktere, die jeweils über eigene Fähigkeiten verfügen. Die Einsätze führen an verschiedene Fronten des Zweiten Weltkriegs – unter anderem in die Arktis, nach Nordafrika und an die Ostfront.

Das Gameplay basiert auf taktischer Planung und Stealth-Mechaniken. Ziel ist es, gegnerische Stützpunkte unbemerkt zu infiltrieren, Missionen mit strategischer Präzision durchzuführen und unerkannt zu entkommen. Neben der Einzelspielerkampagne steht auch ein kooperativer Mehrspielermodus für zwei Personen zur Verfügung, der lokal oder online gespielt werden kann.

Rätsel und Reflexion: The Talos Principle Reawakened

Mit „The Talos Principle: Reawakened“ wiederum kommt eine erweiterte Neuauflage des philosophisch geprägten Puzzlespiels auf den Markt. Die Version für die PS5 integriert neben dem Hauptspiel die Erweiterung „Road to Gehenna“ sowie das neue Kapitel „In the Beginning“. Das Spiel basiert auf der Unreal Engine 5 und bietet eine überarbeitete Darstellung der Simulationswelt, inklusive neuer Lichteffekte, Umgebungen und Texturen.

Im Mittelpunkt steht die Geschichte von Alexandra Drennan, die im Rahmen einer virtuellen Realität grundlegende Fragen zur menschlichen Existenz untersucht. Spieler lösen dabei eine Vielzahl komplexer Rätsel, während sich narrative Ebenen weiter entfalten.

Offizielle Supercross-Saison 2025: Monster Energy Supercross 25

Ein weiterer Titel mit überarbeiteter technischer Grundlage ist „Monster Energy Supercross 25“. Er basiert auf der offiziellen Supercross-Saison 2025 und bietet neben laut Hersteller realitätsnahen Strecken und lizenzierten Fahrern eine neu gestaltete Karriere mit taktischen Entscheidungen und Rivalitätsmechaniken. Dank Unreal Engine 5 sind dynamische Streckenverläufe und realistische Fahrphysik Teil des Spielerlebnisses.

Spieler können individuelle Strecken erstellen, teilen und plattformübergreifend im Mehrspielermodus antreten. Tutorials, Fahrhilfen auf KI-Basis und ein begleitendes Ingame-Wiki runden die Zugänglichkeit des Spiels ab.

Die kommende Woche hat noch mehr zu bieten. Nachfolgende die komplette Übersicht.

Neuerscheinungen auf PS5 und PS4 vom 7. bis 13. April 2025

Montag, 07. April 2025:

Detective: The Test (PS5)

Dienstag, 08. April 2025:

IXION (PS5)

Mittwoch, 09. April 2025:

Commandos: Origins (PS4, PS5)

(PS4, PS5) Detective From the Crypt (PS4, PS5)

Donnerstag, 10. April 2025:

All in Abyss: Judge the Fake (PS5)

(PS5) Blue Prince (PS5)

(PS5) Leo & Mia: Animal Rescue (PS4, PS5)

(PS4, PS5) Monaco 2 (PS5)

(PS5) Monster Energy Supercross 25 (PS5)

(PS5) Pocket Bravery (PS5, PS4)

(PS5, PS4) Promise Mascot Agency (PS4, PS5)

(PS4, PS5) Steel Seed (PS5)

(PS5) The Talos Principle: Reawakened (PS5)

Freitag, 11. April 2025:

Big Buck Hunter: Ultimate Trophy (PS5)

(PS5) Forever Skies (PS5)

(PS5) Mortisomem (PS4, PS5)

Hinzu kommen verschiedene Games, die eher dem „Genre“ der Shovelware-Games zuzuordnen sind. Wir haben sie bestmöglich aussortiert.

In der nächsten Woche sollten auch Inhaber einer PS-Plus-Mitgliedschaft wieder die Augen und Ohren offenhalten. Die April-Ankündigung der Neuzugänge für PS Plus Extra und Premium erfolgt am Mittwoch.

