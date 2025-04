PS5 und Co: ESA rechnet aufgrund der Zölle mit Preissteigerungen – Spieler zeigen sich besorgt

PS5 und Co:

Analysten zufolge werden die in dieser Woche von US-Präsident Donald Trump angekündigten Zölle insbesondere in den USA zu Preissteigerungen führen. Auch die Gaming-Community rechnet, wie Aussagen von Spielern verdeutlichen, künftig mit höheren Preisen.

Mit der Ankündigung weitreichender Zölle sorgte US-Präsident Donald Trump in dieser Woche für reichlich Unsicherheit auf den weltweiten Märkten.

Geht es nach Wirtschaftsexperten, dann sind die aktuell abstürzenden Börsenkurse erst der Anfang. Aufgrund der Zölle sei vor allem in den USA mit umfangreichen Preissteigerungen und wirtschaftlichen Turbulenzen zu rechnen. Eine Entwicklung, zu der sich in einem Interview kürzlich auch Aubrey Quinn, Senior-Vice-President der Entertainment Software Association (kurz: ESA), äußerte.

Laut Quinn stehe im Prinzip außer Frage, dass die Zölle auf kurz oder lang zu steigenden Hardware-Preisen führen. Schließlich wird ein Großteil der Konsolen in China, Kambodscha oder Vietnam produziert. Länder, denen Trump Zölle zwischen 34 und 49 Prozent aufbrummte.

Spieler schauen pessimistisch in die Zukunft

Wie Quinn ausführte, werden die Zölle „reale und nachteilige Auswirkungen auf die Videospielbranche“ haben. „Jedes Produkt, das ein Verbraucher kauft, wird wahrscheinlich vielen der angekündigten Zölle unterliegen, die sich gegenseitig überlagern“, sagte der Senior-Vice-President der ESA weiter.

Wie ein Blick auf Plattformen wie X oder Reddit zeigt, blicken auch die Spieler pessimistisch in die Zukunft und rechnen mit Preissteigerungen, die nicht nur die Konsolen an sich betreffen. Auch Zubehör könnte schon bald teurer werden.

„Ich fürchte, wir haben noch gar nichts gesehen. Gaming wird bald teuer“, sagte ein Nutzer auf Reddit. „Es wäre wahrscheinlich besser, sich jetzt eine PS5 zu holen“, ergänzte ein anderer und antwortete mit seinem Beitrag einem anderen Nutzer, der vor dem Kauf einer PS5 steht. „Sie werden ebenfalls von Zöllen betroffen sein. Daher werden die PS5-Preise wahrscheinlich steigen.“

Auch im PlayStation-Sub-Reddit stellen sich die Spieler auf steigende Kosten ein. „Euch ist schon klar, dass das alles betrifft? Auch die PlayStation“, erklärte ein Spieler. „Zum Beispiel Portal, Controller und Headsets. Sogar den Fernseher, den ihr möglicherweise kaufen müsst, um mit eurer PS5 zu spielen.“

Steigen die Preise schneller als gedacht?

Dass die Preise für Konsolen in den USA schneller als erwartet steigen könnten, verdeutlicht die bevorstehende Markteinführung der Switch 2. Ursprünglich wollte Nintendo die Konsole in den USA am 5. Juni 2025 für 449,99 US-Dollar veröffentlichen. Ob es dazu kommen wird, bleibt jedoch abzuwarten.

Kurz nach der Ankündigung der Zölle wies Nintendo in dieser Woche darauf hin, dass das Unternehmen den für den 9. April 2025 angesetzten Start der Switch 2-Vorbestellungen in den USA verschiebt.

Eigenen Angaben zufolge möchte Nintendo in den USA zunächst die Auswirkungen der Zölle bewerten und die Vorbestellungen zu einem späteren Zeitpunkt starten. Zumindest am geplanten US-Launch am 5. Juni 2025 wird sich nichts ändern, wie der Konzern bestätigte. Analysten zufolge könnte Nintendo jedoch über eine Preissteigerung für den US-Markt nachdenken.

Während sich Nintendo zu diesem Thema bislang nicht äußerte, zeichnen Analysten ein düsteres Bild und gehen davon aus, dass die Zölle den Preis der Switch 2 auf bis zu 600 US-Dollar treiben könnten.

