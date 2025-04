Rainbow Six: Ubisoft arbeitet an einem neuen Spiel – mit überraschender Wendung – Gerücht

Bereits 1998 revolutionierte Ubisoft mit „Tom Clancy’s Rainbow Six“ das Genre der Taktik-Shooter und legte den Grundstein für eine der einflussreichsten Franchises in diesem Bereich. Im Gegensatz zum actionreichen „Run and Gun“-Gameplay vieler anderer Shooter etablierte die Serie einen ausgeprägten Realismus, der sorgfältige Planung und taktisches Vorgehen in den Vordergrund rückte und sich so von der Konkurrenz abhob.

Im Laufe der Jahre folgten zahlreiche Ableger der Reihe, wobei sich insbesondere das 2015 erschienene „Rainbow Six Siege“ als äußerst erfolgreicher E-Sports-Titel etablieren konnte und sich bis heute großer Beliebtheit erfreut. Doch nun deuten Gerüchte auf eine überraschende Wendung hin: Ubisoft soll an einem neuen „Rainbow Six“ arbeiten, das mit den altbekannten Shooter-Mechaniken brechen könnte.

Rainbow Six soll zum rundenbasierten Taktikspiel werden

Wie der in der Regel gut informierte Branchenkenner Tom Henderson von Insider Gaming in Erfahrung gebracht haben möchte, entsteht bei Ubisoft derzeit ein „Rainbow Six“, bei dem es sich um ein rundenbasiertes Taktikspiel handeln soll. Seinem Bericht zufolge soll sich der Titel stark an der bekannten „XCOM“-Reihe orientieren und eine Top-Down-Perspektive bieten. „Schau dir einfach ein bisschen XCOM-Gameplay an, um dir ein Bild zu machen. Ich würde sagen, es ist eine aktualisierte Version davon, mit filmischen Zwischensequenzen und so weiter“, so eine der Quellen.

Außerdem soll das neue Spiel im selben Universum wie „Rainbow Six Siege“ angesiedelt sein, sodass auch der Gameplay-Loop gewisse Ähnlichkeiten aufweisen soll. So müssen Spieler die unterschiedlichen Operatoren und ihre jeweiligen Fähigkeiten gezielt einsetzen, um beispielsweise Gebäude zu stürmen oder Geiseln zu retten. Die Spielzeit soll „je nach Spielerfähigkeit etwa 25 bis 30 Stunden“ betragen.

Release noch ein bis zwei Jahre entfernt

Mit einem zeitnahen Release bräuchten die Spieler allerdings nicht rechnen: Den Quellen zufolge ist die Veröffentlichung erst in ein oder zwei Jahren geplant. Allerdings soll der Titel noch für die aktuellen Konsolen und somit für die PS5 sowie die Xbox Series X/S erscheinen. Eine PC-Version soll es ebenfalls geben, während möglicherweise auch eine Fassung für die Nintendo Switch 2 geplant ist.

Weiterhin behaupten mit dem Projekt vertraute Quellen, dass das neue „Rainbow Six“ unter die Zuständigkeit der kürzlich gegründeten Ubisoft-Tochtergesellschaft fallen könnte, die in Partnerschaft mit dem chinesischen Unternehmen Tencent die Weiterentwicklung von Marken wie „Assassin’s Creed“, „Far Cry“ und „Rainbow Six“ vorantreibt. Andere Quellen dementieren diese Information jedoch.

Unabhängig von den Gerüchten um ein neues Projekt konzentriert sich Ubisoft aber auch nach wie vor auf die Weiterentwicklung von um „Rainbow Six Siege“, das am 10. Juni 2025 in die nächste Phase übergehen und in „Siege X“ umbenannt wird. Spieler erwartet ein umfangreiches Update mit einem neuen 6v6-Modus, innovativen Mechaniken, überarbeiteten Karten sowie der Umstellung auf ein kostenloses Free-to-Play-Modell.

