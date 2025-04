Switch 2: Konkurrenzanalyse? Sony befragt PlayStation-Spieler zur neuen Nintendo-Konsole

Das Interesse an der kürzlich vorgestellten Switch 2 ist so groß: Sogar Sony möchte jetzt wissen, was PlayStation-Spieler von der kommenden Nintendo-Konsole halten und hat damit begonnen, entsprechende Umfragen an die eigenen Nutzer zu versenden.

Die Switch 2 ist aktuell wohl das meist diskutierte Thema in der Videospielbranche, nachdem Nintendo die neue Konsole in der vergangenen Woche ausführlich vorgestellt hat. In einer 60-minütigen Direct präsentierten die Japaner einen umfangreichen Blick auf die neuen Funktionen und enthüllten auch den Veröffentlichungstermin und Verkaufspreis.

Doch nicht nur die Spieler schielten auf die Switch 2, sondern auch die Konkurrenz aus dem Hause Sony. Und offenbar möchte der derzeitige Marktführer im Bereich der Spielekonsolen von seiner Kundschaft ganz genau wissen, was sie von der kommenden Nintendo-Plattform denken und erwarten. Aus diesem Grund wurde jetzt eine Umfrage von Sony an PlayStation-Spieler verschickt.

Sony versendet Switch-2-Umfrage an PlayStation-Spieler

Veröffentlicht wurde die Umfrage vom bekannten Brancheninsider eXtas1s in einem Beitrag auf dem Kurznachrichtendienst X (ehemals Twitter), sodass auch neugierige Spieler, die noch keine E-Mail erhalten haben, einen Blick auf die Fragen werfen können. Folgend haben wir sämtliche Fragen für euch aufgelistet:

Frage 1: Wie Sie vielleicht schon wissen, hat Nintendo angekündigt, dass die Nintendo Switch 2, der Nachfolger der Nintendo Switch, am 5. Juni 2025 für 449,99 $ / 395,99 £ erscheinen wird.

Wie groß ist Ihr Interesse am Kauf der Nintendo Switch 2?

Frage 2: Wenn Sie an die Nintendo Direct: Nintendo Switch 2 Ankündigungen denken, inwiefern hat sich Ihre Meinung zu den folgenden Punkten verändert, falls überhaupt.

Nintendo

PlayStation

Der breitere Gaming-Markt

Frage 3: Welche Aspekte der Nintendo Switch 2 Konsole (wie am 2. April angekündigt) interessieren Sie am meisten?

Im Dock-Modus: Bis zu 4K Auflösung, Unterstützung für HDR, VRR und Bildraten bis zu 120 fps

Joy-Con 2 Controller-Funktionen (magnetische Befestigung und Mauskompatibilität)

GameChat über die C-Taste

Verbinden Sie sich von Angesicht zu Angesicht mit einer USB-C-Kamera

Hochauflösendes LCD-Display: 7,9-Zoll-Bildschirm, 1080p Auflösung

Frage 4: Unten finden Sie eine Liste potenzieller Gründe für den Kauf der Nintendo Switch 2.

Bitte wählen Sie die 1-3 wichtigsten Beweggründe für Sie aus.

Um verbesserte und/oder neue exklusive Spiele zu spielen

Um mit der Gaming-Community in Verbindung zu bleiben

Für das neue „Mario Kart World“-Bundle

Die neuen Funktionen und Zubehörteile sind aufregend

Um meine Hardware generell aufzurüsten

Ich kaufe immer die neuesten Konsolen

Frage 5: Was halten Sie von dem Vorbestellungsansatz für die Switch 2? (unten aufgeführt, falls Sie damit nicht vertraut sind)

Vorrang bei der Registrierung erhalten Interessenten, die zum Stichtag 2. April 2024 eine Nintendo Switch Online-Mitgliedschaft mit einer bezahlten Mindestlaufzeit von 12 Monaten und mindestens 50 Stunden Gesamtspielzeit erworben haben.

Die Gründe für Sonys aktuelle Umfrage zur Switch 2 sind unklar, doch Marktforschungsanalysen dieser Art sind nicht unüblich. Interessanterweise halten sich bereits seit Längerem Gerüchte, dass auch PlayStation an einem neuen Handheld, möglicherweise einem PS-Vita-Nachfolger, arbeitet – insbesondere nach dem Erfolg der PS Portal. Neben Sony hat auch Microsoft bereits die Entwicklung eines Xbox-Handhelds bestätigt.

Switch 2 erscheint Anfang Juni

Nintendo wird die Switch 2 weltweit am 5. Juni 2025 in den Handel bringen. Preislich werden für den Handheld hierzulande 469,99 Euro fällig. Alternativ können Käufer auch zu einem Bundle für 509,99 Euro greifen, das neben der Konsole auch eine digitale Version von „Mario Kart World“ enthält. Vorbestellungen sind bei einigen Händlern bereits möglich, während im My Nintendo Store ab dem 8. April 2025 bestellt werden kann. In den USA müssen sich die Spieler allerdings noch etwas länger gedulden.

Bezüglich der technischen Details hat Nintendo bisher keine konkreten Spezifikationen genannt. Es wurde jedoch bestätigt, dass die Konsole im Docked-Modus 4K-Auflösung, HDR und bis zu 120 Bilder pro Sekunde unterstützen wird. Nvidia, der Hardware-Lieferant, sprach sogar von einer zehnfachen Leistungssteigerung im Vergleich zum Vorgängermodell. Erste Berichte deuten zudem auf eine hohe Zufriedenheit der Drittanbieter mit der Performance der Switch 2 hin.

Weitere Meldungen zu Nintendo Switch 2, PlayStation.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren