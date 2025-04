Switch 2: Preis übermäßig hoch? Ein inflationsbereinigter Vergleich gibt Aufschluss

Die Switch 2 ist kein Schnäppchen, wie wir seit dieser Woche wissen. Doch wie hoch ist der inflationsbereinigte Unterschiede zu den vorherigen Konsolen? In den USA und Deutschland sind die Ergebnisse abweichend.

Nintendo hat in dieser Woche nicht nur den Termin der Switch 2 enthüllt, sondern auch Angaben zu den Preisen gemacht. In Deutschland werden für das Standardmodell ohne Spiel 469,99 Euro Euro fällig. Somit müssen Fans tiefer in die Tasche greifen als noch beim Launch der ersten Switch.

Auch inflationsbereinigt ergibt sich ein deutlicher Unterschied, vor allem in Deutschland. Nachfolgend eine Übersicht über die Preise, die für klassische Nintendo-Konsolen unter Berücksichtigung der Inflation heute bezahlt werden müssten.

Preise der Nintendo-Konsolen in Deutschland

Hierzulande kostet die Switch 2 wie erwähnt 469,99 Euro und damit über 100 Euro mehr als der direkte Vorgänger. Auch ein inflationsbereinigter Vergleich zeigt: Nintendo-Kunden müssen künftig deutlich tiefer in die Tasche greifen.

Nintendo Entertainment System (NES)

Start in Deutschland: 1986​

Einführungspreis: 329 DM (ca. 168 Euro)

Inflationsbereinigter Preis (2025): ca. 360 Euro​

Super Nintendo Entertainment System (SNES)

Start in Deutschland: 1992​

Einführungspreis: 329 DM (ca. 168 Euro)

Inflationsbereinigter Preis (2025): ca. 320 Euro​

Nintendo 64 (N64)

Start in Deutschland: 1997

Einführungspreis: 399 DM (rund 204 Euro)

Inflationsbereinigter Preis (2025): ca. 340 Euro​

Nintendo GameCube

Start in Deutschland: 2002

Einführungspreis: 199 Euro

Inflationsbereinigter Preis (2025): ca. 305 Euro​

Nintendo Wii

Start in Deutschland: 2006

Einführungspreis: 249 Euro

Inflationsbereinigter Preis (2025): ca. 365 Euro​

Nintendo Wii U

Start in Deutschland: 2012

Einführungspreis: Basisversion: 299 Euro

Inflationsbereinigter Preis (2025): ca. 395 Euro​

Nintendo Switch

Start in Deutschland: 2017

Einführungspreis: 329 Euro

Inflationsbereinigter Preis (2025): ca. 413 Euro

Nintendo Switch 2

Start in Deutschland: 2025

Einführungspreis: 469,99 Euro

Die Nintendo Switch 2 ist in Deutschland nicht nur nominal, sondern auch inflationsbereinigt die bisher teuerste Nintendo-Konsole bei Markteinführung. Dieser höhere Preis spiegelt unter anderem die verbesserten technischen Spezifikationen und neuen Funktionen wider, wie zum Beispiel eine größeres Display, Unterstützung für 4K-Auflösung im Dock-Modus und die neuen magnetischen Joy-Con-2-Controller mit zusätzlichen Funktionen.

Mit einem Preis von 469,99 Euro liegt die Switch 2 letztlich auf dem Niveau der digitalen PS5-Edition, die abgesehen von Sonderangeboten mit UVP 449,99 Euro zu Buche schlägt. Die PS5 mit Disk-Laufwerk liegt bei 549,99 Euro. Für die PS5 Pro werden 799,99 Euro fällig – das Disk-Laufwerk muss bei Bedarf separat erworben werden.

Vergleich der Preise in den Vereinigten Staaten

Nachfolgend die Werte für die Vereinigten Staaten, wie sie von Polygon zusammengetragen wurden. Hier fällt auf, dass die Switch 2 mit einem Preis von 449,99 US-Dollar (rund 410 Euro) verglichen mit den inflationsbereinigten Preisen der Vorgänger (lassen sich hier berechnen) in einem moderaten Preisbereich zu liegen scheint.

Nintendo Entertainment System (NES)

Start in den USA: 1985

Einführungspreis: 179 US-Dollar

Inflationsbereinigter Preis (2025): ca. 520 US-Dollar

Super Nintendo Entertainment System (SNES)

Start in den USA: 1991

Einführungspreis: 199 US-Dollar

Inflationsbereinigter Preis (2025): ca. 460 US-Dollar

Nintendo 64 (N64)

Start in den USA: 1996

Einführungspreis: 199 US-Dollar

Inflationsbereinigter Preis (2025): ca. 400 US-Dollar

Nintendo GameCube

Start in den USA: 2001

Einführungspreis: 199 US-Dollar

Inflationsbereinigter Preis (2025): ca. 355 US-Dollar

Nintendo Wii

Start in den USA: 2006

Einführungspreis: 249 US-Dollar

Inflationsbereinigter Preis (2025): ca. 395 US-Dollar

Nintendo Wii U

Start in den USA: 2012

Einführungspreis: 299 US-Dollar

Inflationsbereinigter Preis (2025): ca. 415 US-Dollar

Nintendo Switch

Start in den USA: 2017

Einführungspreis: 299 US-Dollar

Inflationsbereinigter Preis (2025): ca. 390 US-Dollar

Nintendo Switch 2

Start in den USA: 2025

Einführungspreis: 449,99 US-Dollar

Hier ist zu beachten: Die kumulierte Inflation seit 1985 war in den USA höher als in Deutschland. Aufgrund der Steuerunterschiede und anderer Faktoren (Wechselkurse, Zölle usw.) lassen sich die Preise zwischen den Ländern nur sehr bedingt miteinander vergleichen.

In den USA könnte es noch teurer werden

Für die Vereinigten Staaten kommt hinzu, dass die jüngst angekündigten Trump-Zölle zu einer weiteren Preissteigerung führen könnten. Nach dem Handelskonflikt mit China verlagerte Nintendo Teile der Produktion nach Vietnam und Kambodscha. Allerdings wurden auch diese Länder kürzlich mit zusätzlichen Zöllen von bis zu 49 Prozent belegt, was die Importkosten für Nintendo deutlich erhöht. Zwischenzeitlich wurde der Vorverkauf der Switch 2 in den USA sogar gestoppt.

Wir berichteten:

Interessant ist in diesem Zusammenhang ein Blick nach Japan. Dort wird die Switch 2 mit einem ganz besonderen Preis verkauft – allerdings auch mit einer Beschränkung.

Weitere Meldungen zu Nintendo Switch 2.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren