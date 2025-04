The Duskbloods: Erste Hinweise – Wie stehen die Chancen auf eine PS5-Version?

The Duskbloods:

In dieser Woche kündigte FromSoftware "The Duskbloods" für die Switch 2 an. Aber wie stehen die Chancen, dass auch PS5-Spieler mit dem neuen Werk der "Elden Ring"-Macher versorgt werden?

Auch die Entwickler von FromSoftware nutzten die Enthüllung der Switch 2 in dieser Woche, um Projekte für die kommende Nintendo-Plattform anzukündigen.

Neben einer Umsetzung des erfolgreichen Rollenspiels „Elden Ring“ stellte das Studio den Titel „The Duskbloods“ vor. Spielerisch handelt es sich dabei um einen PvPvE-Titel, in dem Spieler sowohl gegeneinander um die Vorherrschaft kämpfen als auch gemeinsam gegen mächtige Feinde antreten. In der aktuellen Nintendo Direct kündigten Nintendo und FromSoftware „The Duskbloods“ für einen Switch 2-exklusiven Release im Jahr 2026 an.

Doch schließt dieses Statement eine PS5-Umsetzung wirklich aus? Offenbar nicht, wie aktuelle Hinweise vermuten lassen.

Die Rechte an der Marke liegen bei FromSoftware

Wie sich der offiziellen Website entnehmen lässt, liegen die Markenrechte an „The Duskbloods“ bei FromSoftware und nicht etwa bei Nintendo. Darüber hinaus wird Nintendo lediglich in Europa und Nordamerika als Publisher des düsteren Fantasy-Abenteuer fungieren. In Japan kümmert sich FromSoftware selbst um den Vertrieb.

Für Diskussionen sorgt zudem der Schriftzug „2026. Nur für Nintendo Switch 2 verfügbar“, der im Enthüllungstrailer von „The Duskbloods“ zu sehen war.

Dieser kann nämlich auf unterschiedliche Art und Weise interpretiert werden. Zum einen könnte man darauf schließen, dass es sich bei „The Duskbloods“ um einen Titel handelt, der ausschließlich für die Switch 2 erscheint.

Darüber hinaus könnte die Aussage aber auch auf eine zeitexklusive Veröffentlichung für die Switch 2 hindeuten, die sich auf das Jahr 2026 bezieht. Portierungen auf andere Plattformen wären in diesem Fall ab 2027 möglich.

Wiederholt sich das Project Zero-Szenario?

Für dieses mögliche Szenario bietet sich ein Vergleich mit Titeln wie „Project Zero: Priesterin des schwarzen Wassers“, „Project Zero: Die Maske der Mondfinsternis“ oder „Live A Live“ an. Bei den Spielen fungierte Nintendo ursprünglich als Publisher – dennoch fanden sie später ihren Weg auf die PlayStation.

Gut möglich also, dass es bei „The Duskbloods“ ähnlich läuft. Solange sich weder FromSoftware noch Nintendo zur Exklusivität beziehungsweise einer möglichen Zeitexklusivität äußern, bleibt eine Umsetzung für die PS5 und andere Plattformen aber reine Spekulation.

