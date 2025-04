Assassin’s Creed Shadows: Update 1.0.2 bringt zahlreiche Verbesserungen und Grafik-Boost für PS5 Pro – Changelog

„Assassin’s Creed Shadows“ bekommt am morgigen Dienstag das erste umfangreiche Update seit dem Release am 20. März 2025 spendiert. Die Aktualisierung trägt die Versionsnummer 1.0.2 und wird zahlreiche Verbesserungen mit sich bringen, um die Spielqualität zu erhöhen und Fehler auszumerzen. Als kleines Extra können sich Besitzer einer PS5 Pro zudem über den bereits angekündigten Grafik-Boost freuen.

Das Update wird laut Ubisoft am 8. April um 16 Uhr unserer Zeit ausgerollt und anschließend auf allen Plattformen zum Download bereitstehen. Auf der PlayStation 5 müssen Spieler 11,59 Gigabyte an Daten herunterladen. Welche Verbesserungen das Update 1.0.2 für „Assassin’s Creed Shadows“ im Detail enthält, verrät das umfassende Changelog.

PSSR und verbesserter Balanced-Modus auf der PS5 Pro

Die Verbesserungen des Updates wurden vor allem auf Grundlage des Spieler-Feedbacks umgesetzt und zu den Highlights zählt die Rückkehr der automatischen Straßenverfolgung, während die Geschwindigkeit der Pferde in Städten erhöht wurde. Außerdem lassen sich zukünftig Meisterungsknoten zurücksetzen und der Verkauf sowie das Zerlegen von mehreren Gegenständen wird ermöglicht.

Darüber hinaus fügt das Update PSSR-Unterstützung auf der PS5 Pro hinzu. Zwar nannte Ubisoft dazu keine genauen Details, es ist jedoch davon auszugehen, dass die visuelle Qualität des Spiels verbessert wird. Obendrein wird dem Balanced-Modus auf der Pro-Konsole verbessertes Raytracing hinzugefügt, wodurch die Bildtreue näher an den Qualitätsmodus als an den Leistungsmodus heranreicht.

Assassin’s Creed Shadows – Titel-Update 1.0.2 Changelog:

Spielverbesserung

Verbesserungen bei der automatischen Verfolgung von Pferden und der Geschwindigkeit

Die automatische Straßenverfolgung ist wieder da und unterstützt Sie beim Navigieren. Aktivieren Sie einfach den Pfadfinder, um die automatische Straßenverfolgung zu aktivieren. Ihr Pferd folgt dann automatisch der Straße zu Ihrem markierten Ziel.

Wir haben auch die Geschwindigkeit der Pferde in Städten erhöht, damit Sie schneller an Ihr Ziel gelangen.

Zurücksetzen der Meisterungsknoten

Ist dein Stealth-Build nicht raffiniert genug? Könnte Yasuke härter zuschlagen? Wir haben die Option hinzugefügt, Meisterungsknoten in den Fähigkeitsbäumen zurückzusetzen, damit du verschiedene Spielstile und Fähigkeiten für Naoe und Yasuke testen kannst.

Verkauf / Demontage mehrerer Artikel

Wir wissen, dass Sie hart daran gearbeitet haben, jeden Winkel des feudalen Japans zu erkunden, und das bedeutet, dass Sie Ihre Taschen mit Ressourcen und Beute gefüllt haben.

Damit Sie beim Handel mit Händlern Zeit sparen, haben wir die Option hinzugefügt, mehrere Artikel in Geschäften oder beim Zerlegen von Ausrüstung in der Schmiede im Versteck zu markieren und zu verkaufen/zerlegen.

Abkürzung zum Untersuchungsausschuss

Das Untersuchungsgremium ist von zentraler Bedeutung für Ihre Reise und wir haben eine neue Verknüpfung für den direkten Zugriff während des Spiels hinzugefügt.

Mit dem Titel-Update 1.0.2 gelangen Sie durch das Halten der OPTION-Taste für einige Sekunden direkt zum Untersuchungsbrett, während ein einmaliges Drücken das Inventarmenü öffnet.

Mit diesem Update können Sie jetzt während des Spielens problemlos die Weltkarte, das Inventar oder das Untersuchungsbrett starten.

PS5 Pro

Wir freuen uns, auch wichtige Verbesserungen an der PS5 Pro-Version von Shadows vorzunehmen, die die visuelle Qualität des Erlebnisses verbessern werden.

PSSR-Unterstützung für PS5 Pro hinzugefügt Bitte beachten Sie, dass Spieler, die vor dem Titel-Update 1.0.2 auf PS5 Pro gespielt haben, PSSR manuell auf der Registerkarte „Video“ des Pausenmenüs aktivieren müssen. Der ausgeglichene Modus verfügt jetzt über Raytraced Specular. Die visuelle Wiedergabetreue wird also eher dem Qualitätsmodus der PS5 Pro als dem Leistungsmodus entsprechen.



Weitere wichtige Verbesserungen

Im Leistungsmodus wurde die Grenze des Verstecks ​​auf über 30 FPS erhöht.

Verbessertes Balancing der Bosskämpfe.

Ein Problem wurde behoben, bei dem die Pfadfinderlinie in im Fotomodus aufgenommenen Fotos angezeigt wurde.

Inkonsistenzen mit dem Extra „Wirf nach einem Attentat ein Kunai auf den nächsten Feind“ behoben, wenn Naoe mit „The Tool Master Gear“ ausgestattet ist.

Verbesserte Doppelattentat.

In einigen Fällen wurde die Reaktionsfähigkeit von Naoe verbessert.

Heimlichkeit

Verbesserte Doppelattentat.

In einigen Fällen wurde die Reaktionsfähigkeit von Naoe verbessert.

Ein Problem wurde behoben, bei dem ein NPC nicht stirbt, nachdem er durch einen Finisher oder ein Attentat getötet wurde.

Naoe kann keine Doppelattentäter mehr ausführen, ohne die Fähigkeit zu erlernen.

Die Effekte der Shinobi-Glocke, wenn sie weit weggeworfen wird, wurden behoben.

Ein Problem wurde behoben, bei dem die Zerstörung der Alarmglocke nicht immer dazu führte, dass NPCs sie untersuchten.

Kampf, KI und Balancing

Verbessertes Balancing der Bosskämpfe.

Verschiedene Probleme mit dem Verhalten und der Animation von NPCs wurden behoben.

Die Genauigkeit von Yasukes Teppo wurde verbessert.

Betäubte NPCs stehen bei einem Angriff nicht mehr sofort auf.

NPCs und Feinde reagieren jetzt korrekt auf Shinobi-Glocken.

Ein Problem wurde behoben, bei dem Yasuke nach dem Absteigen mit seinem Teppo statt mit seiner Nahkampfwaffe blocken konnte.

Yasuke kann jetzt sein Reittier rufen, während er im Kampf sein Schwert zieht.

Yasuke ist nach dem Einsatz der Fähigkeit „Samurai Dual“ nicht mehr immun gegen feindlichen Schaden.

Die Yumi-Bogen-Fähigkeit „Erschütternde Explosion“ funktioniert jetzt bei Feinden korrekt.

Yasukes Fähigkeiten „Dark Burst“ und „Falcon’s Eye“ wurden feinabgestimmt, sodass sie Feinde nicht mehr mit einem Schuss erledigen.

Das Abfeuern von Pfeilen wurde korrigiert, sodass sie immer freigegeben werden, wenn sie vollständig aufgeladen sind.

Es wurde darauf eingegangen, wie Naoes leichte Angriffe Feinde entwaffnen konnten.

Die Fähigkeit „Verstrickung“ wurde korrigiert, sodass sie jetzt mit der Taste für leichte Angriffe funktioniert.

Ein Problem wurde behoben, bei dem bloße Fäuste und Tritte zur Entstehung von Leiden beitrugen.

Ein Problem wurde behoben, bei dem Yasuke in einer bestimmten Animation ein „brutales Attentat“ mit einer Fernkampfwaffe durchführen konnte.

Yasukes Fähigkeit „Power Dash“ wurde verbessert, sodass er das Ziel nicht verfehlt, während sich der Feind in einer Angriffsanimation befindet.

Waffen, Ausrüstung und Gegenstände

Verschiedene Fehler im Zusammenhang mit der Darstellung der Transmog-Varianten wurden behoben.

Wenn beide Charaktere im Laden gekaufte Artikel tragen, erscheinen sie im neuesten Spielstand nun angezogen. Sehr zurückhaltend, sehr aufmerksam.

Ein Problem wurde behoben, bei dem alle Pferdesättel ungewöhnlich waren.

Welt

Ein Problem wurde behoben, bei dem es im Winter keinen Schnee gab. Frosty ist zurück!

Verschiedene Probleme mit nicht korrekt ausgelösten Synchronisierungspunkten wurden behoben.

Verschiedene Fälle wurden behoben, in denen Spieler oder NPCs stecken bleiben oder durch Objekte fallen konnten.

Ein Problem wurde behoben, bei dem die Belohnungstruhe von Schloss Sakamoto keine Beute enthielt, wenn der Spieler sie während „Requiem für Rokkaku“ öffnete .

Die Positionen bestimmter Beutetruhen in Schlössern wurden angepasst.

Ein Problem mit dem Lagerraum wurde behoben, der nicht geöffnet werden konnte, nachdem Nakatomi besiegt und mit Ibuki im Hijiyama-Fort gesprochen wurde.

Mehrere Verhaltensfehler beim Pathfinder behoben.

Weltweite Aktivitäten

Naoe kann Yasukes Kofuns nicht mehr betreten. Raus aus meinem Zimmer.

Ein Problem wurde behoben, bei dem Spieler beim Sprinten in Kofuns durch bewegliche Objekte hindurchgehen konnten.

Ein Problem wurde behoben, bei dem Tiere fliehen konnten, während die Sumi-e-Benutzeroberfläche bei starkem Regen noch vorhanden war, wenn Spieler einen Speicher-/Ladevorgang durchführten.

Legendäre Hirsche verschwinden jetzt ordnungsgemäß, nachdem sie in der Sumi-e-Aktivität gezeichnet wurden.

Ein Problem wurde behoben, bei dem Naoes Schriftrolle beim Malen des legendären Sakura Shika-Hirsches in der Sumi-e-Aktivität fehlte.

Versteck

Im Leistungsmodus wurde die Grenze des Verstecks ​​auf über 30 FPS erhöht.

Verschiedene Stabilitäts- und visuelle Verbesserungen im Baumodus.

Ein Problem wurde behoben, bei dem Spieler im Versteck Waffen verwenden konnten.

Der Cursor zittert nicht mehr, wenn im Versteck-Baumodus ein Bürgersteig gebaut und die Kamera bewegt wird.

Der Erfahrungsbonus, den man nach dem Bau des Tera im Versteck erhält, wird jetzt korrekt auf beide Charaktere angewendet.

Platzierung der Rüstung in der Galerie korrigiert.

Ein Problem wurde behoben, bei dem die Schnellreise zum Versteck nicht möglich war, wenn die Karte auf Zoom x3 eingestellt war.

Fortschritt, Fähigkeiten und Vorteile

Die Option „Charakter wechseln“ wird im Inventarmenü jetzt korrekt ausgegraut, wenn sie nicht verfügbar ist.

Ein Problem wurde behoben, bei dem das Zurücksetzen aktiver Fähigkeiten diese nicht aus ihrem Fähigkeitsplatz entfernte.

Ein Problem wurde behoben, bei dem der Benutzer nach dem vollständigen Upgrade des „Teppo-Fähigkeitsbaums“ nicht die maximale Meisterschaftspunktzahl erreichen konnte.

Inkonsistenzen mit dem Vorteil „Wirf nach einem Attentat ein Kunai auf den nächsten Feind“ behoben, wenn Naoe mit „The Tool Master Gear“ ausgestattet ist.

Ein Problem wurde behoben, bei dem das Meisterlevel nicht durch das Sammeln von Erfahrung ausgefüllt wurde.

Der „Power Perk“ wurde korrigiert, sodass er gegen NPC-Rüstungen wirksam ist.

Der Vorteil von „Daybreak’s Fury“ wird jetzt korrekt aktiviert, nachdem die Rüstung eines NPCs zerstört wurde.

Der Schrapnellschaden für den Kanabo-Vorteil „Tagesanbruch“ wird jetzt korrekt angezeigt.

Das zweite Upgrade des Katana-Ausweichangriffs kann nicht mehr auf andere Waffen angewendet werden.

Ein Problem wurde behoben, bei dem die Gravur „Gesundheit bei Schwachstellenangriff“ keine Gesundheit wiederherstellte.

Ein Problem wurde behoben, bei dem Schmuckstücke nicht an Händler verkauft werden konnten.

Für das Besiegen des Konvoimeisters werden jetzt die korrekten XP-Punkte vergeben.

Es wurde behoben, dass Belohnungsaufforderungen für Kills weiter abgespielt werden konnten, wenn Spieler vorherige Kontrollpunkte durch eine Änderung des Leistungsmodus neu luden.

Ein Problem wurde behoben, bei dem ein Vorteil fälschlicherweise einen Leidensaufbau von 600 % bei Haltungsangriffen anzeigte.

Visuelle Darstellung und Grafik

Verschiedene Grafik-, Clipping-, LOD-, Textur- oder FPS-Probleme wurden behoben.

Probleme mit schwebenden Requisiten behoben.

Verschiedene Probleme mit der Charakterdarstellung und der NPC-Animation wurden behoben.

Einige visuelle Probleme in verschiedenen Filmsequenzen und Zwischensequenzen wurden behoben.

Ein Problem mit der Wasserdarstellung wurde behoben, wenn die Raytraced Global Illumination auf „Nur diffuses Versteck“ und/oder „Überall diffus“ eingestellt war.

Fotomodus

Ein Problem wurde behoben, bei dem die Pfadfinderlinie in im Fotomodus aufgenommenen Fotos angezeigt wurde.

Ein Problem wurde behoben, bei dem der Fotomodus während der Aufnahme eines Fotos geschlossen wurde, wenn die Onlinedienste nicht verfügbar waren.

Ein Problem wurde behoben, bei dem das Aufnehmen eines neuen Fotos und der Zugriff darauf über das Legendenmenü auf PS5 und Xbox Series zum Fehler „Animus-5-00013“ führte.

Audio

Verschiedene Audio- und SFX-Probleme behoben.

Ein Problem wurde behoben, bei dem während Kämpfen manchmal Musik abgespielt wurde, obwohl die Musiklautstärke ausgeschaltet war.

Benutzeroberfläche/Menüs

Eine Verknüpfung zum Zielbrett wurde hinzugefügt, indem während des Spiels die START-Taste gedrückt gehalten wird.

Mehrere Probleme und Ausrichtungen mit der Benutzeroberfläche, dem Menü und dem Text wurden behoben.

Verschiedene UI- und Textprobleme im Animus HUB behoben.

Verschiedene UI/UX-Animationen korrigiert.

Optimierte Benutzeroberfläche „XP-Gewinn“.

Ein Problem wurde behoben, bei dem das Symbol „Ist neu“ im Inventar verblieb, auch wenn alle Gegenstände im Besitz gesehen wurden.

Ein Problem wurde behoben, bei dem Gravuren auf inkompatiblen Waffen in der Schmiede sichtbar waren.

Steuerung und Zugänglichkeit

Ein Problem wurde behoben, bei dem Spieler manchmal nicht sprinten oder manuell speichern konnten.

Mehrere Probleme behoben, die dazu führten, dass die Neuzuordnung des Controllers auf die Standardeinstellungen zurückgesetzt wurde.

Einige Menü-Erzählaufforderungen wurden behoben.

Controller-Vibrationen behoben, die auch dann noch vorhanden waren, wenn sie in den Optionen deaktiviert waren.

Ein Problem wurde behoben, bei dem das Zurücksetzen nur einer Bewegungsrichtungseingabe alle anderen Bewegungsrichtungen in der Steuerelementanpassung zurücksetzt.

Verschiedenes

Ein Problem wurde behoben, bei dem das Spiel auf einem Ladebildschirm verblieb, wenn nach dem Kauf eines Helix Credits Packs die Verbindung zu Ubisoft-Diensten verloren ging.

Ein Problem wurde behoben, bei dem im Tresor beanspruchte Gegenstände nicht freigeschaltet wurden.

Ein Problem wurde behoben, bei dem die Errungenschaft „Mach es persönlich“ nicht freigeschaltet wurde, wenn die erste eingravierte Waffe von einem anderen Charakter als dem aktuell verwendeten stammte.

Ein Problem wurde behoben, bei dem die Errungenschaft „Grenzenlos“ nicht freigeschaltet wurde, wenn man für jeden Typ ein legendäres Ausrüstungsteil erhielt.

Weitere Verbesserungen und neue Inhalte in Planung

In Zukunft können sich Spieler von „Assassin’s Creed Shadows“ über weitere Updates freuen, die noch mehr Verbesserungen mit sich bringen werden. Zudem dürften in den nächsten Wochen und Monaten auch neue Inhalte erscheinen. Bereits kurz nach dem Release im März deutete Ubisoft an, dass man „erst am Anfang“ sei und das Spiel ständig weiterentwickeln würde. So lieferte man auch schon für den Vorgänger „Valhalla“ über Jahre hinweg zahlreiche kostenlose Updates.

Darüber hinaus ist für das laufende Jahr auch schon die erste Story-Erweiterung für „Assassin’s Creed Shadows“ angekündigt: Der DLC trägt den Titel „Die Klauen von Awaji“ und verspricht eine zusätzliche Spielzeit von mehr als zehn Stunden. Zudem erhalten alle Vorbesteller des Spiels die Erweiterung ohne weitere Kosten.

