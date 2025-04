Death Stranding-Film: Regisseur bekannt und es ist nicht Hideo Kojima

Die geplante Live-Action-Verfilmung von “Death Stranding" hat einen Regisseur. Es ist nicht Hideo Kojima, auch wenn der Film in Kooperation zwischen Kojima Productions und A24 entsteht.

Die erfolgreiche Spielemarke “Death Stranding” wird für die Leinwand adaptiert. Doch auch wenn deren Schöpfer schon seit Jahren mit der Erschaffung von Filmen liebäugelt, wird das japanische Mastermind nicht die Regieanweisungen geben – was jedoch keine große Neuigkeit ist.

Stattdessen übernimmt Michael Sarnoski die kreative Leitung des Films – ein Name, der sich in der Filmwelt mit preisgekrönten Arbeiten etabliert hat. Mit seinem Debüt “Pig” und dem kürzlich erschienenen “A Quiet Place: Day One” konnte sich Sarnoski sowohl künstlerisch als auch kommerziell profilieren.

Der Film zur “Death Stranding”-Reihe wird von A24 gemeinsam mit Square Peg produziert. Schon zuvor gab man bekannt, dass A24 und Kojima Productions gemeinsam an einer filmischen Umsetzung arbeiten.

Regisseur mit Erfahrung in düsteren Erzählwelten

Die Verfilmung von “Death Stranding” soll sich auf die Ursprünge der titelgebenden Katastrophe konzentrieren – ein Ereignis, das die Trennung zwischen Leben und Tod aufhob und albtraumhafte Kreaturen in eine zerfallende Welt brachte.

Die Entscheidung für Sarnoski scheint strategisch gewählt: Er inszenierte mit “Day One” bereits ein Prequel innerhalb eines bestehenden Franchise. Seine Arbeiten zeichnen sich durch die Auseinandersetzung mit Verlust, Isolation und existenziellen Fragen aus – Motive, die auch “Death Stranding” prägen. Kojima selbst erklärte zuvor, dass die Verfilmung „neue Elemente und Charaktere innerhalb des Death Stranding-Universums“ einführen werde.

Sarnoski wird bei dem Projekt auch als Drehbuchautor tätig sein. Damit erhält die Umsetzung des “Death Stranding”-Franchise nicht nur seine visuelle Handschrift, sondern auch eine erzählerische Perspektive, die sich bereits in vorherigen Arbeiten als tragfähig erwiesen hat.

Informationen zu weiteren Mitgliedern des Produktionsteams oder dem geplanten Veröffentlichungszeitraum stehen weiterhin aus.

Millionen Spieler und ein Sequel

“Death Stranding” wurde 2019 für die PS4, später für andere Plattformen veröffentlicht und erreichte laut Angaben von Kojima Productions weltweit mehr als 19 Millionen Spieler. Diese übernehmen die Rolle von Sam Porter Bridges (gespielt von Norman Reedus), der das Ziel verfolgt, ein durch die Katastrophe isoliertes Amerika wieder zu vereinen. Unterstützt wird er von Charakteren wie Fragile (Léa Seydoux), Higgs (Troy Baker) und BB.

Die Fortsetzung “Death Stranding 2: On the Beach” erscheint am 26. Juni 2025. Im Spielverlauf kehren zahlreiche bekannte Figuren zurück. Doch auch neue Charaktere, die unter anderem von Elle Fanning, Shioli Kutsuna und George Miller verkörpert werden, gesellen sich hinzu.

