Final Fantasy 9: Remake-Ankündigung endlich in Sicht? Square Enix mit kryptischer Andeutung

Auch 25 Jahre nach seiner ursprünglichen Veröffentlichung für die erste PlayStation zählt „Final Fantasy 9“ nach wie vor zu den absoluten Lieblingstiteln innerhalb von Square Enix’ gefeierter Rollenspiel-Saga. Die Sehnsucht der Fans nach einer zeitgemäßen Neuauflage ist dementsprechend groß.

Nachdem sich entsprechende Gerüchte um ein „Final Fantasy 9“-Remake in der Vergangenheit bereits hartnäckig gehalten haben, könnte sich eine offizielle Ankündigung unter Umständen tatsächlich in greifbarer Nähe befinden. Nun hat nämlich Square Enix höchstselbst eine kryptische Andeutung in den sozialen Medien geteilt, die in der Fangemeinde für sofortige Aufregung sorgte.

Kündigt Square Enix hier die Ankündigung an?

So veröffentlichte Square Enix am heutigen Nachmittag auf dem Kurznachrichtendienst X (ehemals Twitter) einen Beitrag, der ein kurzes Zitat enthält, dass Fans von „Final Fantasy 9“ äußerst verdächtig vorkommen dürfte und aus der Endsequenz des Rollenspiels stammt. „Meine Erinnerungen werden Teil des Himmels sein …“, lässt sich einem Bild entnehmen, während es in Begleitung eines weinenden Emojis dazu heißt: „Wenn du es weißt, weißt du es“.

Worauf Square Enix mit diesem Post genau anspielen möchte, ist bislang fraglich, doch die Fans hoffen natürlich: Der Entwickler kündigt hiermit die Ankündigung des lang ersehnten Remakes von „Final Fantasy 9“ an. Die Spekulationen um die Neuauflage wurden zudem erst in der vergangenen Woche befeuert, nachdem die Verantwortlichen eine neue Webseite anlässlich des 25-jährigen Jubiläums veröffentlicht hatten.

Gerüchte um ein Remake von Final Fantasy 9 halten sich hartnäckig

Die Spekulationen um ein „Final Fantasy 9“-Remake reichen bis ins Jahr 2021 zurück, als das Projekt im Rahmen des umfangreichen GeForce-Now-Leaks erstmals Erwähnung fand. Im Laufe der Zeit verdichteten sich die Hinweise durch Aussagen verschiedener – mehr oder weniger – glaubwürdiger Quellen. So berichtete im vergangenen Jahr die Leakerin Midori von der Existenz der Neuauflage. Auch der Journalist und Industrie-Insider Jeff Grubb bestätigte, von einer überarbeiteten Version gehört zu haben.

Zuletzt äußerte sich sogar Square-Enix-Veteran Naoki Yoshida (Yoshi-P) zu den Herausforderungen sowie der Machbarkeit eines solchen Remakes und zog eine Umsetzung im Stil des „Final Fantasy 7“-Remakes in Betracht. Und erst im letzten Monat bekräftigte der stets gut informierte Branchenkenner NateTheHate seine Informationen über die parallele Entwicklung von gleich zwei Neuauflagen: „Final Fantasy 9“ und „Final Fantasy Tactics“.

