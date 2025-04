Palworld: Droht eine Klage in den USA? Nintendo rüstet im Rechtsstreit weiter auf

Steht den "Palworld"-Entwicklern von Pocketpair nun auch in den USA juristischer Ärger mit Nintendo bevor? Experten sehen in den jüngsten Aktivitäten von Nintendo einen klaren Hinweis auf bevorstehende rechtliche Schritte.

Mit mehr als 25 Millionen Spielern in wenigen Wochen entwickelte sich „Palworld“ zu einem der größten Überraschungshits des letzten Jahres. Wenige Monate nach dem Release folgte für die Entwickler von Pocketpair jedoch ein Schock in Form einer Klage durch Nintendo.

Sowohl Nintendo als auch The Pokémon Company warfen Pocketpair vor, mit „Palworld“ drei bestehende Patente verletzt zu haben. Neben Entschädigungszahlungen forderten die beiden Unternehmen in der in Japan eingereichten Klage einen Verkaufstopp von „Palworld“.

Hervorzuheben ist, dass Nintendo die besagten Patente zwischen Februar und Juli 2024 und somit nach der Veröffentlichung von „Palworld“ anmeldete. Eine Taktik, die das Unternehmen aktuellen Berichten zufolge auch in den USA verfolgt.

Bereitet Nintendo in den USA eine Klage vor?

In den USA hat sich Nintendo zuletzt um zwei weitere Patente bemüht, was Experten zu der Annahme veranlasst, dass der Konzern auch dort eine Klage gegen Pocketpair vorbereitet. Ein Blick auf die Beschreibungen der Patente zeigt, dass es um Spielmechaniken geht, die Nintendo in einer potenziellen Klage gegen Pocketpair beziehungsweise „Palworld“ anführen könnte.

Laut Gamesfray, einer auf Videospiel-Rechtsstreitigkeiten spezialisierten Website, sichert sich Nintendo derzeit in der Tat Patente, die sich gezielt gegen Spielmechaniken von „Palworld“ richten.

Weiter berichtet Gamesfray, dass sich Nintendo eines der beiden neuen Patente bereits sichern konnte, während das zweite kurz vor der Genehmigung steht. Damit würde Nintendo in den USA bald über insgesamt vier Patente verfügen, die unter anderem Mechaniken zum Fangen von Monstern sowie Elemente wie Zielsysteme und Erfolgsanzeigen abdecken.

Alle Patente von Nintendo haben eines gemeinsam: Sie richten sich gegen zentrale Spielmechaniken von „Palworld“ und deuten auf eine bevorstehende Klage in den USA hin.

Wie geht es in den USA weiter?

Laut den Experten von Gamesfray wird es Nintendo in den USA zunächst darum gehen, die Genehmigung des vierten Patents abzuwarten. Sobald dieses in das Register des US-amerikanischen Patent- und Markenamts (USPTO) aufgenommen wurde, gilt eine Klage gegen Pocketpair und „Palworld“ in den USA als sehr wahrscheinlich.

Nach aktuellem Stand ist daher im Laufe des Frühjahrs mit einer Klage vor US-Gerichten zu rechnen.

Weder Nintendo noch Pocketpair haben sich bislang offiziell zur aktuellen Entwicklung geäußert. Die Vergangenheit zeigt jedoch, dass Pocketpair bemüht ist, mögliche rechtliche Schritte seitens Nintendo ins Leere laufen zu lassen.

So nahm das Studio mit dem Update 0.3.11 beispielsweise Änderungen an Spielmechaniken von „Palworld“ vor, auf die sich Nintendos Patente stützen könnten. Ob diese Maßnahmen ausreichen, um eine erfolgreiche Klage durch Nintendo zu verhindern, bleibt jedoch abzuwarten.

Weitere Meldungen zu Palworld.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren