PS5 & PS4: Vorbestell-Charts im PSN – Microsoft dominiert

In dieser Woche kommen keine allzu großen Spiele auf den Markt. Dennoch lassen sich die größeren Namen zugunsten einer Vorbestellung in den Warenkorb packen. Welche Games in diesem Sinne besonders gefragt sind, verrät eine Übersicht über die meistvorbestellten Titel im PlayStation-Store.

Besonders auffällig: Microsoft ist mit drei Spielen, jeweils in mehreren Versionen, ziemlich dominant in den Charts der PSN-Vorbestellungen vertreten.

Strategie von Microsoft geht offenbar auf

Eine große Überraschung ist es nicht, wenn man die vergangenen Wochen berücksichtigt: Auf den vorderen Plätzen befinden sich mehrere Varianten von „Forza Horizon 5“, angeführt von der Premium-Edition zum Preis von 99,99 Euro. Hier winken ein Frühzugang, eine VIP-Mitgliedschaft und verschiedene Zusatzinhalte. Es folgen die Standardversion auf Platz 2 und die Deluxe-Edition von „Forza Horizon 5“ auf Platz 14.

Auch „Indiana Jones und der Große Kreis“ sowie dessen Premium-Edition konnten sich weit oben in der Liste positionieren – neben „Forza Horizon 5“ ist es ein weiteres Spiel aus dem Hause Microsoft. Gleiches gilt für „Doom: The Dark Ages“, das ebenfalls prominent vertreten ist. Insgesamt kommen Microsoft-Spiele auf 7 der 20 Positionen – der größte Teil stammt vom übernommenen Publisher Bethesda.

Die beiden Editionen von „F1 25“ belegen ebenfalls prominente Positionen. Hier sind es die Ränge 3 (Iconic-Edition für 99,99 Euro) und 19 (Standardversion für 79,99 Euro). Erstere bietet unter anderem einen Frühzugang.

Auch Spiele wie „Elden Ring: Nightreign“ und „Clair Obscur: Expedition 33“ sind in mehreren Ausführungen gelistet. „MindsEye“, das neue Spiel eines Rockstar-Veteranen, ist ebenfalls dabei, nachdem es kürzlich zu einer größeren Vorstellung kam.

Übersicht der meistvorbestellten Spiele im PS-Store

Forza Horizon 5 Premium Edition (99,99 Euro) Forza Horizon 5 Standard Edition (69,99 Euro) F1 25 Iconic Edition (99,99 Euro) Indiana Jones und der Große Kreis (79,99 Euro) Indiana Jones und der Große Kreis Premium Edition (109,99 Euro) Days Gone Remastered (49,99 Euro) Elden Ring Nightreign Deluxe Edition (54,99 Euro) Forever Skies Deluxe Edition (39,99 Euro) Clair Obscur Expedition 33 – Deluxe Edition (59,99 Euro) Clair Obscur Expedition 33 (49,99 Euro) Death Stranding 2 On The Beach Digital Deluxe Edition (89,99 Euro) MindsEye (59,99 Euro) Doom The Dark Ages Premium Edition (109,99 Euro) Forza Horizon 5 Deluxe Edition (89,99 Euro) Elden Ring Nightreign (39,99 Euro) Doom The Dark Ages (79,99 Euro) Forever Skies (34,99 Euro) RoadCraft (39,99 Euro) F1 25 Standard Edition (79,99 Euro) RoadCraft Rebuild Edition (49,99 Euro)

Wie gewohnt gilt: Die Vorbestellungen sind nur ein Teil der Geschichte. Wie sich Spiele nach dem Launch schlagen, verraten die ebenfalls regelmäßig bereitgestellten Verkaufs-Charts – unter anderem aus Deutschland.

