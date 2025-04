Rise of the Ronin: PC-Launch verärgerte die Spieler – Entwickler beziehen endlich Stellung

Rise of the Ronin:

Bei "Rise of the Ronin" handelte es sich um den nächsten ehemaligen PS5-Exklusiv-Titel, der zum Launch auf dem PC für durchwachsenes Feedback sorgte. In der Zwischenzeit meldeten sich auch die Entwickler von Team Ninja mit einem Statement zu Wort.

Mit dem Samurai-Abenteuer „Rise of the Ronin“ erschien am 11. März 2025 ein weiterer ehemals PS5-exklusiv veröffentlichter Titel für den PC.

Lange sollte die Freude der Spieler allerdings nicht währen. Genau wie bereits im Vorfeld von diversen Magazinen befürchtet, hat „Rise of the Ronin“ auf dem PC mit allerlei technischen Problemen zu kämpfen. Neben der schwankenden Performance der PC-Version kritisierten die Spieler vor allem die Informationspolitik des Publishers Koei Tecmo, der in den letzten Wochen offen ließ, wann die Spieler mit Updates und Verbesserungen rechnen dürfen.

In einem kurzen Statement meldeten sich die Entwickler von Team Ninja nun endlich zu Wort und kündigten ein Update an, das in dieser Woche erscheint.

Entwickler entschuldigen sich für den holprigen Launch

Zunächst wandte sich Team Ninja an die betroffenen Spieler und entschuldigte sich für die technischen Probleme, unter denen „Rise of the Ronin“ auf dem PC zum Launch litt. „Wir entschuldigen uns aufrichtig für etwaige Unannehmlichkeiten, die euch möglicherweise entstanden sind“, so Team Ninja.

Anschließend kündigte das Studio ein Update für die PC-Fassung an. Dieses wird laut Team Ninja am Donnerstag, den 10. April 2025 zur Verfügung gestellt.

Wie Team Ninja ergänzte, werden die Entwickler mit dem in dieser Woche erscheinenden Patch erste Fehler und Probleme beheben, über die die Community zum PC-Launch von „Rise of the Ronin“ klagte. Konkreter wurde das Studio in diesem Zusammenhang leider nicht. Spätestens zur Veröffentlichung des Updates dürfte jedoch ein offizieller Changelog folgen.

Abschließend wies Team Ninja darauf hin, dass das Studio weitere Fehler und Probleme untersucht, die von den Spielern auf Steam gemeldet wurden. Wann hier mit Abhilfe in Form von Updates zu rechnen ist, ließen die Entwickler offen.

Über diese Probleme klagten die Spieler

Nach mehr als 3.000 Nutzerwertungen bringt es „Rise of the Ronin“ auf Steam lediglich auf das Rating „Ausgeglichen“. Insbesondere die technische Umsetzung der PC-Version sorgte in den letzten Wochen für reichlich Frust. Wie die Betroffenen berichten, garantiere nämlich selbst eine GeForce RTX 4090 keine flüssige Spielerfahrung.

Weitere Spieler kritisierten die fehlende Optimierung und sprachen von einer der schlechtesten PC-Portierungen der näheren Vergangenheit. Mitunter wird die PC-Version von „Rise of the Ronin“ sogar als „nahezu unspielbar“ beschrieben.

Ob die kommenden Updates hier Abhilfe schaffen, bleibt abzuwarten.

