Switch 2: Bowser nennt Grund für hohen Preis – Zölle stehen nicht an erster Stelle

Mit der Ankündigung der Nintendo Switch 2 rückte neben technischen Neuerungen insbesondere der Preis in den Fokus: 469,99 Euro – ein signifikanter Anstieg im Vergleich zum Einführungspreis der ursprünglichen Switch aus dem Jahr 2017. Analysten äußerten daraufhin die Vermutung, dass Nintendo zumindest in den USA die drohenden Zölle in der Preisgestaltung mit einbezogen haben könnte. Offizielle Aussagen widersprechen dem.

Doug Bowser, Präsident von Nintendo of America, sprach jüngst mit der englischsprachigen Publikation The Verge. Dabei stellte er klar, dass externe wirtschaftspolitische Maßnahmen nicht maßgeblich für die Preisfindung hinter der Switch 2 waren.

Technische Upgrades als Hauptfaktor für den Preis

Bowser betonte im Gespräch, dass neue Zölle – einschließlich der Ankündigung vom 2. April – nicht in die Preisgestaltung eingeflossen seien. „Die Nachricht ist neu. Und wie viele andere Unternehmen prüfen wir derzeit aktiv, welche Auswirkungen sie haben könnte“, so seine Worte.

Stattdessen verwies er auf eine Reihe technischer Merkmale, die den höheren Preis rechtfertigen sollen. Dazu zählen unter anderem ein vergrößertes LCD-Display, überarbeitete Joy-Con-Controller sowie neue soziale Funktionen wie GameChat.

Die Joy-Cons wurden laut Bowser hinsichtlich ihrer Langlebigkeit neugestaltet. Auch die internen Komponenten der Switch 2 seien leistungsfähiger. Dies ziele darauf ab, die Lebensdauer der Konsole zu verlängern und sie stärker als zentrales Element im Unterhaltungserlebnis der Nutzer zu positionieren.

„Wir wollen sicherstellen, dass dieses Gerät zugänglich ist, dass die Verbraucher es als Teil ihrer gesamten Unterhaltungserfahrung sehen und dass es eine lange Lebensdauer hat“, erklärte Bowser.

Vorbestellungen in den USA ausgesetzt

Unmittelbar nach der Präsentation der Switch 2 setzte Nintendo die geplanten Vorbestellungen in den USA aus. Die Entscheidung fiel zwei Tage nach der Ankündigung, um die möglichen Auswirkungen der neu angekündigten Zölle und die sich entwickelnden Marktbedingungen zu bewerten.

Ein neues Datum für den Vorbestellungsstart wurde bislang nicht genannt. Allerdings deuten die Aussetzung und Bowsers Aussagen darauf hin, dass aufgrund der Zölle eine Neubewertung des US-Preises vonnöten ist.

Auch bei der internen Produktstrategie spielt der Preis der Switch 2 eine Rolle. Im Produktportfolio von Nintendo nimmt die Konsole künftig den Platz des Premium-Modells ein. Parallel dazu bleiben die bisherigen Modelle – Switch, Switch OLED und Switch Lite – weiterhin im Handel.

Auf die Frage, ob die Preisgestaltung der älteren Modelle Einfluss auf die Positionierung der Switch 2 gehabt habe, erklärte Bowser: „Man sollte die Preisgestaltung im Vergleich zur Switch betrachten, da wir diese immer noch im Vertrieb haben. Aber eigentlich war die Überlegung eher davon bestimmt, was Teil dieses speziellen Spielerlebnisses ist, als davon, was es im Vergleich zur Switch 1 darstellt.“

Auch bei den Spielen der Switch 2 ist eine Preisanpassung festzustellen. So wird „Mario Kart World“ zum Marktstart am 5. Juni in der physischen Version mit 79,99 US-Dollar gelistet – hierzulande mit 89,99 Euro. Allerdings scheint es nicht der neue Standardpreis für alle Titel zu sein. So sei jedes Spiel „ein einzigartiges Erlebnis“, wodurch die Preisgestaltung individuell erfolgen könne.

Die Veröffentlichung der Nintendo Switch 2 ist für den 5. Juni 2025 angesetzt. Verkauft wird die Konsole sowohl als Basismodell als auch im „Bundle mit „Mario Kart World“. Vorbestellungen wurden in Deutschland – im Gegensatz zu den USA – bereits gestartet.

