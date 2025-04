Switch 2: Stick-Drift-Sorge bleibt? Neue Joy-Cons ohne Hall-Effekt-Sticks

Die Joy-Cons der Switch waren von einem gravierenden Problem geplagt: dem berüchtigten Stick-Drift. Zahlreiche Nutzer litten unter dem frustrierenden Phänomen, das mutmaßlich durch Verschleiß verursacht wird und ungewollte Bewegungen der Analogsticks zur Folge hat. Nachdem verärgerte Switch-Besitzer sogar rechtliche Schritte einleiteten, sah sich Nintendo letztendlich gezwungen, eine kostenlose Reparatur anzubieten, selbst für Geräte außerhalb der Garantie.

Im Hinblick auf die Switch 2 hegten viele Spieler die Hoffnung, dass Nintendo auf Hall-Effekt-Sticks setzen und so dem bekannten Stick-Drift-Problem entgegenwirken würde. Erste Leaks zur neuen Konsole befeuerten diese Erwartungen. Nun hat Nintendo jedoch offiziell bestätigt: Auch die neuen Joy-Cons der Switch 2 werden ohne diese Technik ausgeliefert.

Joy-Cons der Switch 2 komplett überarbeitet – aber ohne Hall-Effekt

Hall-Effekt-Sticks setzen anstelle von physischen Widerständen auf einen Magneten und entsprechende Sensoren, was Stick-Drift nahezu unmöglich macht. Doch wie Nate Bihldorff, Senior Vice President für Produktentwicklung und Publishing bei Nintendo jetzt auf Nachfrage von Nintendo Life bestätigt hat, verzichten die Joy-Cons der Switch 2 auf den Hall-Effekt: „Es sind keine Hall-Effekt-Sticks, aber sie fühlen sich wirklich gut an.“

Allerdings hat Nintendo die neuen Joy-Cons grundlegend überarbeitet und „auf größere und sanftere Bewegungen ausgelegt“, wie Hardware-Designleiter Tetsuya Sasaki bereits bestätigt hatte. Und auch Bihldorff betonte nochmals: „Nun, die Controller der Joy-Con 2 wurden von Grund auf neu entwickelt“, sodass sie im Vergleich zu den Vorgängermodellen deutlich langlebiger sein sollen. Bleibt zu hoffen, dass die unternommenen Maßnahmen ausreichen, um ein weiteres Stick-Drift-Fiasko zu verhindern.

Neuer Pro Controller „ist einer der leisesten Controller, mit denen ich je gespielt habe.“

Darüber hinaus äußerte sich Bihldorff auch zum neuen Pro Controller für die Switch 2: „Ich mag beide (die Joy-Cons und den Pro Controller), aber dieser Pro Controller, aus irgendeinem Grund dachte ich beim ersten Mal, als ich ihn in die Hand nahm: Der fühlt sich an wie ein GameCube-Controller. Ich war ein GameCube-Typ. Irgendetwas daran fühlte sich so vertraut an, besonders der Stick.“

Er ergänzte: „Ich habe versucht, viel Zeit darauf zu verwenden, sicherzustellen, dass er leise ist. Ich weiß nicht, ob du versucht hast, wirklich heftig am Stick herumzurütteln, aber er ist wirklich [leise]. Ich erinnere mich an meine Smash-Bros.-Zeiten, wo man einfach draufhaut. [Der Switch 2 Pro Controller] ist einer der leisesten Controller, mit denen ich je gespielt habe.“

Die Nintendo Switch 2 erscheint am 5. Juni 2025 zum Preis von 469,99 Euro. Alternativ wird ein Bundle inklusive „Mario Kart World“ für 509,99 Euro angeboten. Vorbestellungen sind bei ausgewählten Händlern ab sofort möglich. Der neue Pro Controller, der neben einer C-Taste für den GameChat auch zwei zusätzliche, programmierbare Tasten auf der Rückseite (GL und GR) bietet, kostet 89,99 Euro. Ein neues Joy-Con-Paar ist ebenfalls für 89,99 Euro erhältlich.

