Tekken 8: Kann Bandai Namco das Spiel noch retten? Notfall-Patch nach massiven Spieler-Protesten angekündigt

In der vergangenen Woche startete in „Tekken 8“ die zweite Season und brachte mehr als 1.500 Änderungen mit sich. Doch die Spieler zeigten sich alles andere als zufrieden und stiegen auf die Barrikaden. Nun sieht sich Bandai Namco gezwungen zu handeln und hat einen ersten Notfall-Patch angekündigt.

Bandai Namco Games veröffentlichte im Januar letzten Jahres mit „Tekken 8“ den neuesten Teil der legendären Prügelspielreihe, die 1994 auf der ersten PlayStation ihren Ursprung fand. Das Spiel setzte den Erfolg des Franchise nahtlos fort und fand sowohl bei Kritikern als auch bei Spielern großen Anklang. Bereits im Februar wurde bekannt, dass sich „Tekken 8“ über drei Millionen Mal verkauft hatte.

Doch in der vergangenen Woche fiel der Startschuss für Season 2, wodurch es zu einem stark negativen Stimmungswechsel in der Community kam. Die Spieler kritisierten die Balancing-Änderungen und Profis drohten mit einem Streik. Daraufhin meldete sich sogar „Tekken“-Schöpfer Katsuhiro Harada zu Wort, während die Verantwortlichen mittlerweile auch einen Notfall-Patch angekündigt haben, um die zweite Season noch zu retten.

Spieler steigen nach Balancing-Änderungen auf die Barrikaden

Was ist passiert? Zum Start der Season 2 veröffentlichte Bandai Namco ein neues Update für „Tekken 8“, das über 1.500 Änderungen am Spiel vornahm. Doch statt der versprochenen Verbesserungen in der Defensive bescherte die Aktualisierung nahezu allen Charakteren signifikante Buffs, wodurch das ohnehin schon aggressive Gameplay noch weiter in Richtung Offensive verschoben wurde.

Das Problem: Viele der neuen Moves seien „broken“ und dementsprechend nur schwer zu kontern, während sogenannte „Touch of Death“-Combos die Gesundheit direkt auf null bringen können. Darüber hinaus führte man den sogenannten Chip Damage ein, den verteidigende Spieler erleiden, wenn sie erfolgreich einen Wurf brechen. Zudem haben die Änderungen dazu geführt, dass sich viele Kämpfer ähnlich spielen lassen und somit ihre individuellen Stärken und Schwächen verlieren.

Nachdem die Community ihren Frust freien Lauf ließ und unter anderem mit einem Review-Bombing auf Plattformen wie Steam reagierte, versuchte „Tekken“-Schöpfer Harada die Wogen zu glätten und lieferte eine Erklärung ab: „Für mich ist klar, dass das Ergebnis eine Diskrepanz zwischen den Wünschen der Community und den Tuning-Ergebnissen darstellt … unser Battle- und Tuning-Team arbeitet rund um die Uhr, um alle Feedback-Protokolle der Community zu lesen und an zukünftigen Richtlinien und Verbesserungen zu arbeiten.“

Erster Notfall-Patch und weitere Maßnahmen angekündigt

Inzwischen haben die Verantwortlichen auch einen ersten Notfall-Patch für „Tekken 8“ angekündigt, der Mitte bis Ende April veröffentlicht werden soll. Dieses erste Update soll zunächst einmal den Chip-Schaden bei Wurfunterbrechungen beseitigen. Außerdem werden dadurch zwei Probleme gehoben, die bei den Kämpfern Paul und Jack-8 zu nicht blockbaren Angriffen führten. Weitere Details zu den genauen Änderungen und zum Release-Termin sollen in den nächsten Tagen folgen.

Darüber hinaus wird Bandai Namco nach der Veröffentlichung des angekündigten Notfall-Updates „das Feedback der Community weiterhin sorgfältig prüfen und darauf reagieren.“ Außerdem arbeiten die Entwickler bereits daran, „die Ursachen anderer verhaltensbezogener Charakterprobleme und einer Fehlfunktion in den OPTIONS-Einstellungen zu identifizieren und zu beheben.“ Bleibt abzuwarten, ob sich die Community von „Tekken 8“ durch die zukünftigen Updates wieder beschwichtigen lässt.

Weitere Meldungen zu Tekken 8.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren