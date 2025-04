Xbox Handheld: Phil Spencer äußert sich „aufgeregt“ über die Zukunftspläne

Das Microsoft an einem Xbox-Handheld arbeitet, ist kein Geheimnis mehr und wurde unlängst auch von Phil Spencer bestätigt. In einem aktuellen Interview bekräftigte der Microsoft-Gaming-Chef nun erneut die Zukunftspläne des Unternehmens und betonte seine diesbezügliche Aufregung.

Handhelds sind seit jeher ein fester Bestandteil der Gaming-Branche doch vor allem die Nintendo Switch sorgte im Jahr 2017 für einen bedeutenden Aufschwung der tragbaren Geräte. So ebneten die Japaner den Weg für weitere Wettbewerber im Handheld-Markt und insbesondere PC-basierte Plattformen wie beispielsweise das Steam Deck von Valve erfreuten sich großer Beliebtheit.

Nach dem kommerziellen Misserfolg der PS Vita kehrte auch Sony mit der PS Portal in den Handheld-Bereich zurück, wenn auch auf eine etwas andere Weise. Und mittlerweile will sich auch Microsoft ein Stück dieses Marktes sichern. Phil Spencer, Chef von Microsoft Gaming, bestätigte die Arbeiten an einem Xbox-Handheld bereits im vergangenen November. Und jetzt äußerte er sich erneut zu den Zukunftsplänen und teilte seine Aufregung darüber mit.

Phil Spencer über die „aufregenden“ Xbox-Handheld-Pläne

Microsoft – gegründet am 4. April 1975 – feiert in diesem Jahr 50-jähriges Jubiläum und anlässlich dessen gab Phil Spencer ein Interview (via Insider Gaming) mit der amerikanischen YouTuberin iJustine. Im Rahmen des Gesprächs wurde auch der Xbox-Handheld thematisiert, als die Content Creatorin fragte, ob man in diesem Jahr etwas „Aufregendes“ von Xbox erwarten könne.

Spencer entgegnete: „[Wir haben] Handhelds angeteasert und darüber gesprochen, und ich bin sehr aufgeregt, weil wir beide reisen, und manchmal kann man nicht immer seine Konsole oder seinen kompletten Gaming-Desktop mitnehmen.“

Da es um das Jahr 2025 ging, dürfte wohl der Handheld gemeint sein, der in einer Zusammenarbeit zwischen Microsoft und ASUS entsteht. Das Gerät, mit dem Codenamen „Project Keenan“, wurde erst in der vergangenen Woche mit einem ersten Teaser-Trailer angedeutet. Es handelt sich zwar um keinen vollwertigen Xbox-Handheld, dennoch wird die Plattform wohl ein entsprechendes Branding inklusive einer Xbox-Guide-Taste und markanten Griffen bieten.

Eigenständiger Xbox-Handheld soll 2027 erscheinen

Doch dabei wird es nicht bleiben und der Handheld, der gemeinsam mit ASUS entsteht, stellt für Microsoft lediglich einen Zwischenschritt dar und soll als Forschungserfahrung dienen. Wie eingangs bereits erwähnt, bestätigte Spencer schon im letzten Jahr die Entwicklung eines eigenen Geräts, dessen Veröffentlichung voraussichtlich für das Jahr 2027 geplant ist.

So soll der Xbox-Handheld 2027 zusammen mit einer neuen Xbox-Konsole – dem leistungsstarken Nachfolger der Xbox Series X – erscheinen. Der bekannte Branchenkenner und Windows-Central-Journalist Jez Corden ließ bereits durchblicken, dass dies alles Teil einer umfassenden Strategie sei, um die Xbox als Plattform flexibler und zugänglicher zu gestalten. Aus diesem Grund sollen auch neue Controller-Modelle mit direkter Cloud-Konnektivität entwickelt werden, um verschiedenste Nutzungsszenarien zu ermöglichen.

