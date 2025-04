Devil May Cry 6: Mehr als nur ein Versprecher? Dante-Sprecher befeuert Spekulationen

In den letzten Jahren sprachen sich die Fans immer wieder für ein mögliches "Devil May Cry 6" aus. Für neue Gerüchte um eine nahende Ankündigung sorgte in einem Interview niemand geringeres als Reuben Langdon, der langjährige Synchronsprecher von Dante.

Mittlerweile sind seit der Veröffentlichung von „Devil May Cry 5“ im Frühjahr 2019 mehr als sechs Jahre ins Land gezogen. Zwar veröffentlichte Capcom Ende 2020 eine Special Edition des gefeierten Action-Titels für die aktuellen Konsolen, seitdem wurde es jedoch recht still um die Zukunft der Serie.

Zuletzt durften sich die Fans zumindest über eine animierte Serie zu „Devil May Cry“ freuen, die auf Netflix zu sehen ist. Doch wie ist es um ein mögliches „Devil May Cry 6“ bestellt? Während Capcom zu diesem Thema weiter schweigt, sorgte Reuben Langdon, der langjährige Synchronsprecher von Dante, in einem Interview für neue Spekulationen.

Ursprünglich drehte sich das Gespräch um die Geschichte der „Devil May Cry“-Reihe, auf die Langdon ausführlich einging.

Ein simpler Versprecher? Oder steckt doch mehr dahinter?

Als Langdon über die Geschichte der Serie sprach, erwähnte der Synchronsprecher ein mögliches „Devil May Cry 6“ namentlich. Als er seinen Fehler bemerkte, korrigierte sich Langdon schnell und wies darauf hin, dass er eigentlich „Devil May Cry 5“ gemeint habe.

Dies hielt die Zuschauer in der Kommentarsektion allerdings nicht davon ab, über einen möglichen Leak des Nachfolgers zu spekulieren. Doch steckt wirklich mehr hinter dem Ganzen? Oder handelte es sich bei Langdons Aussage nur um einen simplen Versprecher?

Fest steht: Gerüchte um einen möglichen Nachfolger zu „Devil May Cry 5“ kamen in den letzten Jahren immer wieder auf. Beispielsweise wies der in Capcom-Fragen meist gut informierte Insider „Dusk Golem“ bereits Ende 2020 darauf hin, dass Capcom in „Devil May Cry“ eine wichtige Marke sieht, die der Publisher definitiv fortsetzen möchte.

Verkaufszahlen sprechen für einen neuen Titel

Erschwerend kommt hinzu, dass Capcom mit „Devil May Cry 5“ den bislang erfolgreichsten Ableger der Reihe veröffentlicht hat. Rechnet man die Verkaufszahlen der Special Edition für die PS5 und Xbox Series X/S hinzu, wurden bis Ende 2024 rund zehn Millionen Einheiten von „Devil May Cry 5“ verkauft.

Wie Capcom-CEO Kenzo Tsujimoto in einem kürzlich veröffentlichten Statement betonte, setzt das Unternehmen auch in den kommenden Jahren auf stetiges Wachstum. Um die ambitionierten Ziele zu erreichen, will Capcom unter anderem verstärkt auf seine Schlüsselmarken setzen. Dazu gehört angesichts der Verkaufszahlen sicherlich auch „Devil May Cry“.

Wann Fans mit einer möglichen Neuankündigung rechnen dürfen, ist allerdings weiterhin unklar.

Weitere Meldungen zu Devil May Cry 6.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren