Elden Ring Nightreign: Rapier und Rewind – Neuer Trailer zeigt die flinke Herzogin in Aktion

Mit „Elden Ring: Nightreign“, einem eigenständigen Multiplayer-Titel, erweitert FromSoftware im nächsten Monat das Universum von „Elden Ring“. Spieler erwartet ein Roguelike-inspiriertes Koop-Erlebnis, in dem sie sich gemeinsam mit zwei Verbündeten in zufallsgenerierte Herausforderungen in den Zwischenlanden stürzen.

Dafür greifen die Spieler auf insgesamt acht spielbare Charakterklassen zurück. Nachdem letzte Woche bereits die auf Fernkampf spezialisierte „Ironeye“-Klasse mit Pfeil und Bogen in einem Trailer vorgestellt wurde, haben die Verantwortlichen nun ein weiteres Video veröffentlicht, das die Herzogin und ihre Fähigkeiten genauer in den Fokus rückt.

Die Herzogin: Elegante Kriegerin mit schnellen Klingen

Mit ihrem Aussehen weckt die Herzogin in „Elden Ring: Nightreign“ unweigerlich Erinnerungen an Lady Maria aus „Bloodborne“ und die ikonischen Feuerhüterinnen der „Dark Souls“-Reihe. Bewaffnet mit einem Rapier wird sie vor allem als agiler und flinker Charakter dargestellt, der präzise und blitzschnell zuschlagen kann. Zudem vollführt die Herzogin nicht die übliche Ausweichrolle, sondern einen eleganten Seitenschritt.

Darüber hinaus vermittelt der neue Trailer auch einen Eindruck ihrer Fähigkeiten und so scheint es, als könne die Herzogin für einen kleinen Augenblick die Zeit zurückspulen: Durch ihren „Restage“-Skill (Neuinszenierung) hat sie die Möglichkeit, die zuletzt ausgeführten Aktionen noch einmal zu wiederholen und so zusätzlichen Schaden zu verursachen. Außerdem kann sie sich selbst und umstehende Verbündete unsichtbar machen, um so vor Feinden unentdeckt zu bleiben.

Elden Ring: Nightreign erscheint Ende Mai

Erscheinen wird „Elden Ring: Nightreign“ am 30. Mai 2025 für die PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One und den PC. Das eigenständige Spiel wird allerdings nicht zum Vollpreis verkauft, sodass die Standardfassung im PlayStation Store bereits für 39,99 Euro erhältlich ist. Für 54,99 Euro erhalten Käufer die digitale Deluxe Edition, die Zugriff auf die zusätzlichen DLCs, eine Bonusgeste, ausgewählte Stücke des Soundtracks und ein digitales Artbook gewährt.

Übrigens ist „Elden Ring: Nightreign“ nicht der einzige Multiplayer-Titel, an dem FromSoftware derzeit werkelt. Mit „The Duskbloods“ hat das Studio ein brandneues Spiel angekündigt, dass seinen Fokus ebenfalls auf PvPvE-Kämpfe und somit auf den Mehrspieler-Part legen wird. Erscheinen wird der Titel im nächsten Jahr aber zunächst nur für die Nintendo Switch 2. Doch keine Angst: FromSoftwares Oberhaupt Hidetaka Miyazaki versicherte bereits, dass auch zukünftig mit Einzelspieler-Abenteuern des Studios zu rechnen ist.

Weitere Meldungen zu Elden Ring Nightreign.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren