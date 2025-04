Fantasy-RPG für PS5 drastisch reduziert: Das neueste Kapitel einer legendären Rollenspiel-Saga jetzt über 50 Prozent günstiger

Ursprünglich als Spin-off der „Final Fantasy“-Reihe geplant, legte Square bereits 1991 den Startpunkt einer der einflussreichsten und beliebtesten Rollenspielreihen: In Europa als „Mystic Quest“ und in Japan „als Seiken Densetsu: Final Fantasy Gaiden“ veröffentlicht, erlangte vor allem die beiden Fortsetzungen aus den Jahren 1993 und 1995 große Aufmerksamkeit: „Secret of Mana“ und „Trials of Mana“.

Und jetzt ist der neueste Teil des ikonischen JRPG-Franchise von Square Enix, der erst im August des vergangenen Jahres erschienen ist, in Form der PS5-Version besonders günstig erhältlich. Die Rede ist natürlich von „Visions of Mana“, das euch in eine weitläufige Fantasy-Welt mit dynamischen Echtzeit-Kämpfen und einer fesselnden Geschichte über Schicksal und Freundschaft schickt – und das zum absoluten Schnäppchenpreis.

57 Prozent Rabatt auf Visions of Mana

Erhältlich ist „Visions of Mana“ für die PS5 zum günstigen Preis aktuell beim Online-Versandhaus Amazon, die insgesamt einen Rabatt von 57 Prozent gewähren. Dadurch werden für das Rollenspiel derzeit nur noch 29,99 Euro statt der sonst üblichen 69,99 Euro fällig – allerdings nur so lange der Vorrat reicht. Zudem handelt es sich um ein zeitlich befristetes Angebot.

Der Preis allein überzeugt nicht? Auch die Bewertungen sprechen für sich: Rollenspiel-Enthusiasten sollten „Visions of Mana“ definitiv in Betracht ziehen. Auf Metacritic konnte das Spiel einen Metascore von 75 Punkten erzielen und die Community zeigt sich sogar noch begeisterter und vergibt im Schnitt 8.2 Punkte. Auch im PlayStation Store kommt der Titel gut an, mit einer aktuellen Durchschnittsbewertung von 4.26 von maximal 5 Sternen.

Gelobt wird vor allem das spaßige Echtzeit-Kampfsystem von „Visions of Mana“, während das dynamische Klassensystem für jede Menge Abwechslung sorgt. Außerdem wird die charmante und märchenhafte Fantasy-Welt als großer Pluspunkt hervorgehoben, genauso wie die liebenswerten Charaktere, die im Laufe der Geschichte ans Herz wachsen können. Und wie es sich für ein Spiel der „Mana“-Reihe gehört, versprüht der Titel einen nostalgischen Charme.

Trotz der überzeugenden Charaktere weist die Story jedoch ein paar Schwächen auf und wurde teils als zu geradlinig und vorhersehbar bezeichnet – es fehlt an unerwarteten Wendungen. Zudem können die Nebenaufgaben im Vergleich zur Hauptquest nicht so sehr überzeugen und bieten nur wenig Anreiz. Die Grafik wirkt darüber hinaus – trotz des wunderschönen Looks – an manchen Stellen etwas veraltet.

Die Reise zur Rettung des Mana-Baums

Spieler übernehmen in „Visions of Mana“ die Rolle von Val, ein junger Mann aus Feuerdorf, der dazu auserwählt wurde, seine Kindheitsfreundin Hinna zum Baum des Mana zu begleiten. Da der Baum seine Kraft verliert, liegt es an Hanna, sich als „Auserwählte“ zu opfern, um den Mana-Fluss wiederherstellen und so die Welt zu retten. Doch Val stellt das Schicksal infrage und sucht nach Alternativen, den Baum zu retten und das Opfer von Hanna zu verhindern.

Das Gameplay bietet eine Mischung aus actionreichen Echtzeit-Kämpfen und der Erkundung einer halboffenen Welt, während Gruppen aus bis zu drei Charakteren gesteuert werden, zwischen denen sich jederzeit wechseln lässt. Das Kampfsystem ist zugänglich, bietet aber durch das Ausweichen, den gezielten Einsatz elementarer Magie und kraftvoller Spezialangriffe genügend Tiefe. Ein besonderes Augenmerk liegt auf dem vielseitigen Klassensystem, das unterschiedliche Spielstile ermöglicht.

