Gamescom 2025: Ticketverkauf gestartet – Preise erneut angepasst

Der Ticket-Vorverkauf für die Gamescom 2025 in Köln hat begonnen. Mit neuen Optionen und gestiegenen Preisen startet die Messe in die nächste Runde.

Die Gamescom kehrt auch 2025 als eines der weltweit größten Events für Computer- und Videospiele nach Köln zurück. Vom 20. bis 24. August öffnet die Koelnmesse ihre Hallen für voraussichtlich Hunderttausende Besucherinnen und Besucher.

Mit bekannten Bereichen wie der Entertainment-Area, dem Cosplay-Village oder der Indie-Area richtet sich die Messe sowohl an die breite Öffentlichkeit als auch an Fachbesucher. Der Ticketverkauf hat am heutigen 8. April 2025 begonnen. Interessierte sollten frühzeitig buchen, insbesondere für den stark nachgefragten Samstag.

Neue Ticketoptionen und Preisanpassungen

Der Eintritt zur Gamescom 2025 ist – wie in den Vorjahren – an unterschiedliche Ticketarten gekoppelt, abhängig vom Tag und Veranstaltungsformat. Die Preise wurden erneut angehoben. Während die Tageskarten für Donnerstag, Freitag und Sonntag jeweils 30,50 Euro kosten, liegt der Preis für ein Samstagsticket bei 40 Euro. Für alle Tage werden zusätzlich ermäßigte Tickets sowie vergünstigte Abendkarten (Eintritt ab ab 16 Uhr) angeboten.

Familien können rabattierte Pakete nutzen, die ebenfalls tagesabhängig kalkuliert sind. So liegt der Preis für ein Familienticket am Samstag bei 84,50 Euro, während es an den übrigen Tagen 68 Euro beträgt.

Die Ticketpreise für Privatbesucher in der Übersicht

Donnerstag & Freitag:

Ticketart Donnerstag Freitag Tagesticket 30,50 EUR 30,50 EUR Tagesticket ermäßigt* 22,00 EUR 22,00 EUR Tagesticket Familie** 68,00 EUR 68,00 EUR Abendticket (ab 16:00 Uhr) 10,50 EUR 10,50 EUR

Samstag & Sonntag:

Ticketart Samstag Sonntag Tagesticket 40,00 EUR 30,50 EUR Tagesticket ermäßigt* 31,50 EUR 22,00 EUR Tagesticket Familie** 84,50 EUR 68,00 EUR Abendticket (ab 16:00 Uhr) 12,50 EUR 10,50 EUR

*) Für Schüler, Studierende, Auszubildende, Rentner, Senioren ab 65 Jahre, Schwerbehinderte, freiwillig Sozialdienstleistende (FSJ/FÖJ) gegen Vorlage des entsprechenden Nachweises

**) Gültig für maximal fünf Personen, davon mindestens 1 bis maximal 2 Erwachsene und mindestens 1 bis maximal 3 Kinder im Alter von sieben bis zwölf Jahren.

Kombi-Pakete und Sondertickets

Hinzu kommen in diesem Jahr neue Ticket-Bundles. Das „Superfan Bundle“ kombiniert den Eintritt zur Opening Night Live am Dienstag, 19. August, mit einem sogenannten Wildcard-Zugang zur Gamescom am Mittwoch, 20. August (ab 13 Uhr), und kostet 90 Euro. Die erweiterte Version „Superfan Bundle Plus“ beinhaltet zusätzlich eine Übernachtung im Gamescom-Camp und ist für 125 Euro erhältlich.

Ebenfalls neu ist ein Kombi-Ticket, das sowohl die Teilnahme an der Entwicklerkonferenz Devcom am 18. und 19. August als auch den Zugang zur Gamescom beinhaltet. Für den Besuch der Konferenz Gamescom Congress am 21. August fallen separate Gebühren an. Das reguläre Ticket kostet 109 Euro, die ermäßigte Variante 39 Euro.

Einzeltickets für die Gamescom: Opening Night Live am 19. August sind ebenfalls separat erhältlich und kosten 34 Euro. Das Mindestalter für die Teilnahme an dieser Veranstaltung beträgt 18 Jahre.

Zutrittsregelungen und Altersbeschränkungen

Der Zutritt zur Entertainment-Area ist Besuchern ab vier Jahren erlaubt. Kinder zwischen vier und sechs Jahren erhalten kostenfreien Eintritt. Bis zum Alter von elf Jahren ist eine erwachsene Begleitperson erforderlich.

Altersregelungen für Besuch der Gamescom in der Übersicht:

Kinder unter 4 Jahren (0–3 Jahre):

Kein Zutritt zur Entertainment-Area – auch nicht in Begleitung von Eltern.

Die Regelung hat sich geändert. Details unter: gamescom.global/faq-kids

Kinder von 4 bis 6 Jahren:

Kostenloser Eintritt – jedoch nur in Begleitung eines Erwachsenen.

Altersnachweis am Messeeingang erforderlich. Dort wird das kostenlose Ticket ausgegeben.

Kinder von 7 bis 11 Jahren:

Zutritt nur in Begleitung eines Erwachsenen.

Reguläres Ticket erforderlich.

Ab 12 Jahren:

Zutritt auch ohne Begleitung eines Erwachsenen möglich.

Reguläres Ticket erforderlich.

Haustiere:

Hunde und andere Haustiere dürfen nicht mit auf das Messegelände.

Detaillierte Informationen zu Programm, Ausstellern und spielbaren Titeln werden zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben.

Weitere Informationen zur Gamescom:

Die Gamescom bleibt das weltweit größte Event für Computer- und Videospiele und richtet sich sowohl an Fachleute als auch an interessierte Spieler, die Neuheiten von großen Publishern und Indie-Studios hautnah erleben möchten. Der Abschlussbericht für 2024 verrät, was im vergangenen Jahr los war.

