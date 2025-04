GTA 6: Das meistverkaufte Medienprodukt aller Zeiten? Showrunner von The Last of Us sieht nur eine einzige Konkurrenz 

Dieses Jahr steht mit „GTA 6“ die wahrscheinlich größte Veröffentlichung im Medienbereich bevor, davon ist auch Craig Mazin, Showrunner der Serienadaption von „The Last of Us“, überzeugt. Mit Blick auf die Verkaufszahlen zog er jetzt einen überraschenden Vergleich und sah nur eine einzige, recht ungewöhnliche Konkurrenz für Rockstars Open-World-Epos.

Im Herbst dieses Jahres soll mit „GTA 6“ eines der wohl meist erwarteten Videospiele aller Zeiten erscheinen und die Erwartungen an das kommende Open-World-Abenteuer von Entwickler Rockstar Games sind enorm – nicht nur aus spielerischer, sondern auch aus finanzieller Sicht.

So sind sich die Analysten bereits einig und prophezeien „eine der größten Markteinführungen in der Unterhaltungsgeschichte, nicht nur im Spielebereich, sondern in allen Medien.“ Allein im ersten Jahr soll „GTA 6“ für einen Umsatz in Höhe von 3,2 Milliarden US-Dollar sorgen. Auch Craig Mazin, Showrunner der „The Last of Us“-Serie, sieht das Actionspiel bereits auf dem Weg zum meistverkauften Medienprodukt aller Zeiten – und zog jetzt einen ungewöhnlichen Vergleich.

GTA 6 wird alles übertreffen – außer die Bibel

Thematisiert wurde „GTA 6“ von Mazin im Rahmen eines Interviews mit dem Magazin Variety, das anlässlich der heute stattfindenden BAFTA Games Awards 2025 abgehalten wurde. An dem Gespräch nahmen auch Todd Howard von Bethesda und Asad Qizilbash, Leiter von PlayStation Productions, teil, der zugleich eine mögliche Filmadaption von „Astro Bot“ in Aussicht stellte. Im weiteren Verlauf ging es um die zunehmende Nähe zwischen Videospielen und Filmen, wobei Mazin auf „GTA 6“ zu sprechen kam, das bereits im Blick von Hollywood sei.

„Ich denke, Hollywood wird sehr genau beobachten, was mit Grand Theft Auto VI [diesen Herbst] passiert, denn ich lehne mich mal weit aus dem Fenster und sage, dass Grand Theft Auto VI das meistverkaufte Medienprodukt aller Zeiten sein wird – die Bibel nicht mit eingerechnet“, sagte Mazin.

Er ergänzte: „Damit meine ich das Medium Bewegtbild in all seinen Formen. Und Grand Theft Auto V kam 2013 auf den Markt. Die schiere Größe solcher Projekte erfordert Zeit. Und die Leute gewöhnen sich an eine interessante Verbindung von handwerklicher, äußerst sorgfältiger Produktionsweise in Verbindung mit eben dieser Größe, was die Umsetzung zusätzlich erschwert. Und da die Produktionsstandards immer höher werden und sich jede Episode langsam der Qualität und Intensität eines Kinofilms annähert, braucht es eben mehr Zeit.“

GTA 6: Chance und Risiko zugleich?

Doch während ein Großteil der Spieler dem Release von „GTA 6“ bereits sehnsüchtig entgegen fiebert, befindet sich die restliche Branche auf der Flucht: Aufgrund des erwarteten Einflusses sollen Berichten zufolge bereits mehrere große Publisher Überlegungen angestellt haben, die eigenen Veröffentlichungspläne anzupassen, um Rockstars Action-Abenteuer aus dem Weg zu gehen.

Das birgt jedoch auch Gefahren, sollte es doch noch zu einer Verzögerung von „GTA 6“ kommen. In diesem Fall könnte eine falsche Einschätzung anderer Entwickler oder Publisher „für diese Firmen katastrophale Folgen haben“. Letztendlich wird Rockstars kommendes Werk aber auch als Chance für die Branche gesehen, von der sich Analysten einen Aufschwung versprechen.

