Hollow Knight Silksong: Neue Screenshots zeigen die Veränderungen nach 6 Jahren Entwicklung

2019 kündigte Entwickler Team Cherry mit „Hollow Knight: Silksong“ eine Fortsetzung zum 2017 veröffentlichten und äußerst erfolgreichen Metroidvania „Hollow Knight“ an. Doch die Entwicklung des Nachfolgers gleicht bislang einer nicht enden wollenden Odyssee und so warten Fans nach wie vor auf den Release.

Dazu kommt, dass die Entwickler bislang nur wenige Einblicke in „Hollow Knight: Silksong“ gewährten. So zeigte sich das 2D-Action-Adventure bislang nur in zwei Trailern, wobei das letzte Video fast schon drei Jahre zurückliegt. Umso erfreulicher ist nun die Veröffentlichung neuer Screenshots, die nach langer Zeit erstmals wieder Einblicke gewähren und die Veränderungen verdeutlichen, die im Laufe der Entwicklung stattgefunden haben.

Neue Screenshots zu Silksong machen „eine ziemliche Verwandlung“ deutlich

Zu finden sind die neuen Screenshots im japanischen Nintendo eShop, nachdem „Hollow Knight: Silksong“ zuletzt auch einen kurzen Auftritt auf der jüngsten Direct zur Switch 2 feierte. Entdeckt wurden die Bilder vom X-Nutzer mossbag, der zudem einen Vergleich mit dem Reveal-Trailer aus dem Jahr 2019 anstellt und die neuen Screenshots mit den entsprechenden Szenen gegenüberstellt.

Dadurch wird deutlich, wie sich der grafische Stil im Laufe der Zeit gewandelt hat und inzwischen noch kontrast- und detailreicher daherkommt. So ist zu erkennen, dass Team Cherry unter anderem die Schatten verbessert und an der Gestaltung der Spielwelt gearbeitet hat. In den Augen des „Hollow Knight“-Fans mossbag hat „Silksong“ seit der erstmaligen Vorstellung vor 6 Jahren „eine ziemliche Verwandlung durchgemacht“.

Trotz Switch-2-Version – Release auch nach wie vor für das Vorgängermodell geplant

Während sich die Fans an den neuen Screenshots zu „Hollow Knight: Silksong“ erfreuen, sorgte ein Hinweis im japanischen Nintendo eShop allerdings auch für Besorgnis. Dort wird als Plattform nämlich lediglich die Switch 2 gelistet, doch ursprünglich wurde das Metroidvania auch für die erste Switch angekündigt. Allerdings hat sich Matthew Griffin, Marketing- und Publishing-Verantwortlicher bei Team Cherry, bereits zu Wort gemeldet und für Aufklärung gesorgt.

Laut Griffin brauchen sich die Fans keine Sorgen zu machen und so versicherte er in einem Beitrag auf dem Kurznachrichtendienst X (ehemals Twitter), dass der Switch-2-Release von „Silksong“ die geplante Veröffentlichung für die Switch nicht beeinflussen wird: „Nur um das klarzustellen: Hollow Knight: Silksong erscheint sowohl für Nintendo Switch ALS AUCH für Nintendo Switch 2“, so Griffin.

Darüber hinaus wird „Hollow Knight: Silksong“ auch für die PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One und den PC erscheinen. Der genaue Release-Termin bleibt jedoch weiterhin unklar; offiziell bestätigt ist bislang lediglich das Jahr 2025. Zuletzt spekulierte der bekannte Insider eXtas1s jedoch über eine mögliche Veröffentlichung im kommenden Sommer.

