Indiana Jones und der Große Kreis: Riesige Downloadgröße und Termin für PS5-Preload enthüllt

„Indiana Jones und der Große Kreis“ wird in Kürze auch für die PS5 erscheinen. Nun steht fest, wie groß der Download für das Action-Abenteuer ausfallen und ab welchem Tag der Preload möglich sein wird.

„Indiana Jones und der Große Kreis“ feierte im vergangenen Dezember ein starkes Debüt auf den Xbox-Konsolen und dem PC und überzeugte sowohl die Fachpresse, die sehr gute Testwertungen vergab, als auch die Spieler. Bis Ende des Monats verzeichnete das Action-Adventure bereits vier Millionen Spieler, die sich mit dem berühmten Archäologen auf Erkundungstour begaben.

Und in diesem Monat dürfte die Zahl noch einmal deutlich nach oben steigen, denn Microsoft bringt „Indiana Jones und der Große Kreis“ nun auch auf die PS5. Die Vorfreude scheint groß: Seit dem Start der Vorbestellungsphase hält sich das Abenteuer kontinuierlich in den oberen Rängen der Pre-Order-Charts im PS Store. Und für alle Ungeduldigen gibt es jetzt gute Nachrichten: Der Start des Preloads für die digitale PS5-Version steht fest, ebenso wie die Größe des Downloads.

So groß ist der Preload von Indiana Jones auf der PS5

Und der Download von „Indiana Jones und der Große Kreis“ auf der PS5 hat es in sich: Bevor Indy zu Hut und Peitsche greift, müssen zunächst einmal 125,29 Gigabyte heruntergeladen werden. Das hat jetzt der bekannte X-Account PlayStation Game Size verraten, der seine Angaben direkt aus dem PSN bezieht. Los geht es mit dem Preload dann ab dem 15. April – zumindest für Vorbesteller der Standardfassung für 79,99 Euro.

Wer sich hingegen für die 109,99 Euro teure Premium Edition des Spiels entscheidet, kann mit dem Download der Datenmenge bereits zwei Tage vorher – nämlich am 13. April – beginnen. Der Grund: Die etwas kostspieligere Version bietet einen zweitägigen Early Access und so darf mit dem Spiel bereits am 15. April begonnen werden. Der reguläre Release von „Indiana Jones und der Große Kreis“ ist für den 17. April 2025 geplant.

Das bietet die 200 Euro teure Collector’s Edition

Neben den beiden digitalen Varianten wird „Indiana Jones und der Große Kreis“ auch als physische Version inklusive Disk erscheinen. Auch hier stehen die Standard- und Premium-Edition für 79,99 Euro beziehungsweise 109,99 Euro zur Verfügung. Darüber hinaus ist außerdem eine umfangreiche Collector’s Edition erhältlich, die mit 199,99 Euro zu Buche schlägt. Dafür erhalten Käufer allerdings auch einige Extras.

Highlight der Sammlerausgabe ist ein 11 Zoll (ca. 28 cm) großer Globus, der mit einem integrierten Geheimfach daherkommt, dass sich über ein mechanisches Rätsel öffnen lässt. Obendrauf gibt es einen magnetischen Flugzeugmarker, ein Abenteuer-Tagebuch zur eigenen Dokumentation sowie ein Replikat des sogenannten Allschöpfers – ein Artefakt aus dem Spiel. Die Disk findet zudem in einem schicken Steelbook Platz.

Ebenso enthält die Collector’s Edition auch alle Inhalte der digitalen Premiumvariante. Dazu zählen ein digitales Artbook, das Tempel-des-Todes-Outfit und kostenloser Zugriff auf die kommende Story-Erweiterung „Der Orden der Riesen“. Vorbesteller erhalten zudem das „Der letzte Kreuzzug“-Paket mit einem alternativen Outfit und einer speziellen Peitsche. Der zweitägige Frühzugriff ist ebenfalls Teil der Sammleredition.

