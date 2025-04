Nintendo Switch 2: Für diese Taste benötigt ihr ein Abo

Am 2. April hat Nintendo seine nächste Konsole Switch 2 offiziell der Öffentlichkeit präsentiert. Die Fans dürfen bei dem kommenden Hybridgerät nicht nur jede Menge neue und alte Spiele erwarten. Verglichen mit dem direkten Vorgänger aus 2017 hat die Nintendo Switch 2 auch einige neue Funktionen mit an Bord.

Darunter fällt der neue C-Button, der bereits vor der offiziellen Vorstellung für Gesprächsstoff sorgte. Wie Nintendo jedoch nun im Interview mit den Kollegen von Polygon angab, bringt euch die C-Taste nur etwas, wenn ihr auch ein Abonnement von Nintendo Switch Online besitzt.

Das bewirkt die neue Taste

Der neue C-Button befindet sich bei der Nintendo Switch 2 auf der rechten Seite des Controllers beziehungsweise auf dem rechten Joy-Con. Die Spieler finden ihn unter der Home-Taste.

Wird der Knopf gedrückt, aktiviert sich die neue GameChat-Funktion. Diese funktioniert ähnlich wie etwa Discord und erlaubt es den Nutzern, mit anderen Spielern zu kommunizieren. Bei dem Vorgänger Nintendo Switch war dazu noch eine App auf dem Smartphone der Teilnehmer nötig.

Die neue Funktion steht den Spielern bis zum 31. März 2026 kostenlos zur Verfügung. Nach dem Ablauf des Datums wird für das Feature ein aktives Abonnement von Nintendo Switch Online nötig, dem Online-Dienst von Nintendo. Dies bedeutet jedoch auch, dass der C-Knopf nur mit dem Abo verwendet werden kann.

Was passiert also, wenn Spieler, die kein Abo haben, den C-Button betätigen? Nicht viel, so Bill Trinen, Vizepräsident für Spieler- und Produkterfahrung bei Nintendo. Nutzer könnten sich über die Taste dann über das NSO-Abonnement informieren und einen Eindruck von den Funktionen gewinnen.

NSO soll wichtiger Bestandteil werden

Trinen erklärte weiter, dass Spieler für den C-Knopf bezahlen müssten, weil GameChat „Teil des gesamten Plattform-Erlebnisses“ sei. Nintendo Switch Online würde darüber hinaus ein wirklich wichtiger Teil des Nintendo-Switch-2-Erlebnisses“, so der Vizepräsident für Spieler- und Produkterfahrung. Ein Jahr Nintendo Switch Online kostet einen einzelnen Abonnenten derzeit 19,99 Euro.

Kürzlich hatte sich Doug Bowser, Präsident von Nintendo of America, zu dem vieldiskutierten Preis der kommenden Konsole zu Wort gemeldet. Die Preise für Switch 2 selbst, die Spiele sowie das Zubehör sorgt bei einigen Fans für Kritik. Laut Bowser sollten die Spieler, die kein Geld für die kommende Hybridkonsole ausgeben wollen, einfach bei dem 2017 erschienenen Vorgänger bleiben.

