PS Plus Premium: Unterschätzer PS2-Überraschungshit erhält Re-Release für PS5 & PS4

Ein weiteres Mal verdarb das Rating-Board in Taiwan eine Überraschung und nahm eine Ankündigung vorweg. Dieses Mal geht es um einen Überraschungshit für die PS2, der in Kürze den Weg in den Klassikerkatalog von PlayStation Plus Premium finden dürfte.

In der Vergangenheit entwickelte sich das Rating-Board in Taiwan immer wieder zu einem Spielverderber und nahm mit entsprechenden Alterseinstufungen Ankündigungen durch Entwickler beziehungsweise Publisher vorweg.

So auch in dieser Woche: Wie eine aktuelle Alterseinstufung verrät, bereitet Sony eine Neuveröffentlichung von „War of the Monsters“ vor. Der PS2-Klassiker erschien zwar bereits 2015 für die PS4, erhält im Zuge des neuen Emulators jedoch einen Re-Release für PS5 und PS4.

Ein ähnliches Vorgehen wählte Sony beim Horror-Titel „Siren“. „War of the Monsters“ erschien ursprünglich im Jahr 2003 und entwickelte sich damals zu einem Überraschungshit, dem laut Kritikern und Spielern jedoch nicht die verdiente Aufmerksamkeit zuteil wurde.

Gigantische Monster kämpfen um die Vorherrschaft

In „War of the Monsters“ verschlägt es die Spieler in eine Welt, in der riesige Monster die Erde eroberten und auf unserem Planeten um die Vorherrschaft kämpfen. „Wähle deine eigene Mutantenbestie – oder einen gepanzerten Roboter oder ein riesiges Lavabiest – aus, und stell dich dann auf 13 zerstörbaren Schlachtfeldern deinen Gegnern“, so die offizielle Beschreibung weiter.

Spielerisch lässt sich „War of the Monsters“ am ehesten mit klassischen Brawlern wie „Super Smash Bros.“ vergleichen.

Für die Entwicklung von „War of the Monsters“ war das 2002 von Sony übernommene und 2009 geschlossene Studio Incognito Entertainment verantwortlich, das sich unter PlayStation-Spielern vor allem mit dem 2007 für die PS3 veröffentlichten Multiplayer-Shooter „Warhawk“ einen Namen machte.

Unterstützt wurde das Team bei den Arbeiten an „War of the Monsters“ von den „God of War“-Machern der Sony Santa Monica Studios.

Eine offizielle Ankündigung steht noch aus

Da sich Sony zur Altersfreigabe aus Taiwan bislang nicht äußerte, ist unklar, wann der Re-Release von „War of the Monsters“ den Weg auf die aktuellen Systeme findet und in den Klassikerkatalog von PlayStation Plus Premium aufgenommen wird. In der Regel deutet eine Altersfreigabe in Taiwan aber auf eine unmittelbar bevorstehende Ankündigung beziehungsweise Veröffentlichung hin.

Bei „War of the Monsters“ dürfte es wohl ähnlich laufen. Zu den auf PS5 und PS4 gebotenen Features gehören neben der Unterstützung der Trophäen weitere Funktionen wie eine stabilere Performance oder eine Rückspül-Funktion.

