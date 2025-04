PS5 & PS4: Entdeckt eine verlorene Stadt und lüftet ihr Geheimnis – jetzt zum PSN-Bestpreis

Fans von einzigartigen und besonderen Videospielen werden aktuell im PS Store fündig: Ein Mystery-Abenteuerspiel, das Erkundung und Detektivarbeit in den Mittelpunkt rückt, ist für die PS5 und PS4 aktuell besonders günstig erhältlich.

Die Rede ist von „The Forgotten City“, das ursprünglich als Mod für das Rollenspiel „The Elder Scrolls 5: Skyrim“ begann und dort bereits 2015 veröffentlicht wurde. Nach mehr als drei Millionen Downloads und dem Gewinn des australischen Writers’ Guild Award wurde das Spiel als Standalone-Version neu entwickelt und erschien im Juli 2021 für die aktuellen Konsolen.

Bis zu 75 Prozent Rabatt auf The Forgotten City

Wer dieses einzigartige Abenteuer bisher verpasst hat, sollte jetzt im PS Store zugreifen: Dank eines Rabatts von 70 Prozent ist „The Forgotten City“ für unschlagbare 8,99 Euro statt der regulären 29,99 Euro erhältlich. PS-Plus-Mitglieder sparen sogar noch mehr und zahlen nur noch 7,49 Euro. Gültig ist das Angebot bis zum 10. April 2025 um 0:59 Uhr.

Nachdem „The Forgotten City“ bereits als „Skyrim“-Mod überzeugen konnte, gelang es auch dem eigenständigen Spiel sehr gute Wertungen einzufahren und so wurde das Spiel von den Kritikern gelobt, was letztendlich in einem Metascore von 85 Punkten endete. Und auch im PS Store vergaben die Spieler 4,63 von maximal 5 Sternen.

Vor allem die komplexe und vielschichtige Geschichte, die zum Nachdenken anregt, konnte die Tester überlegen. Zudem lässt sich die innovative Zeitschleifen-Mechanik geschickt einsetzen, um verschiedene Lösungswege zu ermögliche. Auch die gut geschriebenen Dialoge und die glaubwürdigen Charaktere wurden gelobt, während die antike römische Stadt ein authentisches Gefühl vermittelt – abgerundet von einer geheimnisvollen Atmosphäre.

Allerdings musste „The Forgotten City“ auch etwas Kritik einstecken und so wurde vor allem das Kampfsystem als schwach empfunden, was allerdings nicht so sehr ins Gewicht fällt, da es kein Schwerpunkt des Spiels ist. Etwas störender kann da schon die stellenweise altbacken wirkende Grafik sein. Zudem klagten einige Kritiker für technische Mängel und schwache Animationen.

Das Geheimnis der Goldenen Regel

„The Forgotten City“ lässt Spieler in die Rolle eines Zeitreisenden schlüpfen, der in einer antiken römischen Stadt landet, die von der mysteriösen Goldenen Regel beherrscht wird. Die Regel besagt, dass sobald eine einzige Person eine Sünde begeht, auch alle anderen Bewohner sterben müssen. Um die Stadt und die Menschen vor ihrem Untergang zu bewahren, liegt es an den Spielern, das Geheimnis hinter dieser Regel zu lüften.

Weitere Deals im PS-Store:

Das Gameplay des Spiels konzentriert sich vor allem auf die Erkundung, das Führen von Dialogen und das Treffen von Entscheidungen. Es gilt, mit den Bewohnern zu sprechen, Hinweise und Informationen zu sammeln sowie Rätsel zu lösen. Die getroffenen Entscheidungen können zudem das Ende beeinflussen. Es gibt zwar auch Action-Sequenzen, doch der Fokus liegt klar auf der Handlung und den Dialogen.

Weitere Meldungen zu Playstation Store, The Forgotten City.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren