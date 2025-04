Switch 2: Können Game-Key-Karten weiterverkauft werden? Frage nach Achievements beantwortet

Neben den standardmäßigen Cartridges warten im Handel zukünftig Switch 2-Spiele, die auf den Game-Key-Karten vertrieben werden. Nachdem bislang unklar war, ob die Spiele nach dem Download an den eigenen Account gebunden werden, sorgte Nintendo diesbezüglich nun für Klarheit.

Wie Nintendo in der letzten Woche bekannt gab, wird das Unternehmen die Spiele der Switch 2 im Handel in zwei Versionen anbieten. Zum einen warten die klassischen Cartridges, auf denen das komplette Spiel zu finden ist.

Hinzukommen die Game-Key-Karten. Diese ersetzen die Retail-Versionen der originalen Switch, bei denen aufgrund der Größe der Spiele lediglich ein einmalig zu nutzender Download-Code in der Verpackung zu finden war. Die Game-Key-Karten bezeichnet Nintendo als Schlüssel, die ihr in eurem Switch 2-System verstaut, um das vollständige Spiel über das Internet herunterzuladen.

Offen war bislang, ob die Game-Key-Karten nach der erstmaligen Nutzung an euer Konto gebunden werden. Wie Nintendos Tetsuya Sasaki im Gespräch mit GameSpot bestätigte, ist dies glücklicherweise nicht der Fall.

Game-Key-Karten setzen eine einmalige Authentifizierung voraus

„Die Schlüsselkarten werden auf der Konsole oder dem System gestartet, in das sie eingesteckt werden. Sie sind nicht an ein Konto oder Ähnliches gebunden“, betonte Sasaki auf Nachfrage. Somit können Nutzer die Spiele, die sie auf einer Game-Key-Karte erwerben, problemlos an Freunde oder Familienmitglieder weitergeben.

Um die Spiele auf dem jeweiligen Switch 2-System zu installieren, ist lediglich eine einmalige Online-Authentifizierung erforderlich.

Nach dem Download des Spiels können die Nutzer die Game-Key-Karten auch offline verwenden. Da die Game-Key-Karten keinen vollständigen physischen Datenträger darstellen und lediglich als Lizenzträger der heruntergeladenen Spiels fungieren, muss die Karte auch nach dem Download des Spiels in der Switch 2 verbleiben.

Wie steht es um ein Achievement-Feature?

Nachdem Microsoft mit den Achievements der Xbox 360 im Jahr 2005 den Anfang machte, zog Sony im April 2008 mit den Trophäen nach. Lediglich Nintendo verzichtete in der Vergangenheit auf freischaltbare Erfolge. Wer darauf gehofft haben sollte, dass sich daran auf absehbare Zeit etwas ändert, wird leider enttäuscht.

Die Frage nach einem Achievement-System für die Switch 2 beantwortete Nintendos Bill Trinen mit einem kurzen und knappen „Nein“. Eine Antwort, die wohl nur die wenigsten überraschen dürfte. Schließlich wären Account-gebundene Achievements eine Neuerung gewesen, die Nintendo im Rahmen der ausführlichen Präsentation in dieser Woche vorgestellt hätte.

Die Switch 2 erscheint am 5. Juni 2025. In Europa kostet das neue System von Nintendo 469,99 Euro. Zudem steht zum Launch ein Bundle mit „Mario Kart World“ bereit. Diese bietet Nintendo für 509,99 Euro an.

