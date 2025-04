Switch 2: Nintendo stoppt Vorbestellungen in weiterem Land

Nintendo verschiebt den Vorverkaufsstart der Switch 2 nicht nur in den USA. Auch in Kanada wird der ursprünglich geplante Termin nicht eingehalten. Doch was bedeutet das für die Markteinführung der Konsole im Juni?

Die bevorstehende Veröffentlichung der Nintendo Switch 2 und zwischenzeitlich angekündigte Zölle werfen organisatorische Fragen auf. Nach einer Verzögerung der Vorbestellungen in den USA ist nun auch Kanada betroffen.

Wie Nintendo bestätigt hat, werden die Vorbestellungen dort nicht wie vorgesehen am 9. April 2025 starten. Grund dafür sei eine Abstimmung mit dem Zeitplan in den Vereinigten Staaten. Ein neues Datum für den kanadischen Markt wurde bislang nicht genannt.

Marktstart der Switch 2 soll unverändert bleiben

Nintendo of Canada erklärte gegenüber dem Tech-Portal MobileSyrup: „Die Vorbestellungen für Nintendo Switch 2 in Kanada werden nicht am 9. April 2025 beginnen, um mit dem Zeitplan der Vorbestellungen in den USA übereinzustimmen.“

Weitere Informationen zur Vorbestellung sollen zu einem späteren Zeitpunkt folgen. Der Launch-Termin der Konsole am 5. Juni 2025 bleibt von dieser Änderung unberührt.

Die Preise für das Basismodell der Switch 2 in Kanada wurden bereits bekanntgegeben. Sie liegen bei 629 kanadischen Dollar (etwa 405 Euro) für die Standardversion sowie 699 kanadischen Dollar (etwa 450 Euro) für das “Mario Kart World”-Bundle. Es gibt derzeit keine offiziellen Informationen darüber, ob die Preisgestaltung im Zuge der Vorbestellungsverschiebung angepasst wird. Nintendos Aussagen deuten allerdings nicht darauf hin.

Auswirkungen durch Handelszölle

Hintergrund der Terminverschiebungen sind geopolitische Entwicklungen. Bereits Anfang April kündigte die US-Regierung unter Präsident Donald Trump neue Importzölle an, die unter anderem Fertigungen in China und Vietnam betreffen. In beiden Ländern lässt Nintendo einen Teil der Hardware produzieren.

Eine der Zollankündigungen überraschte Nintendo kurz nach der jüngsten Show. Im Rahmen dieser Präsentation stellte das japanische Unternehmen weitreichende Informationen zur neuen Konsole bereit. Inbegriffen waren einige Hardware-Spezifikationen, das Veröffentlichungsdatum sowie ein erstes Line-up an Spielen.

Hierzulande kann die Switch schon seit Tagen vorbestellt werden. Für das Basismodell werden 469,99 Euro fällig. Das Bundle mit „Super Mario World“ kostet 509,99 Euro. Ebenfalls in der Vorbestellphase befindet sich das erste Zubehör für die Switch 2.

