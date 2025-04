Switch 2: Präsident Bowser verteidigt Preise und erinnert Spieler an das Xbox One-Desaster

In der vergangenen Woche stellte Nintendo die Switch 2 ausführlich vor und enthüllte unter anderem den Veröffentlichungstermin sowie den Preis des Systems.

In Europa kostet die Switch 2 469,99 Euro. Spieler in den USA wiederum werden mit 449,99 US-Dollar zur Kasse gebeten – zuzüglich Steuern. Während die Spieler den Preis der Konsole noch relativ gelassen aufnahmen, sorgten insbesondere die Preissteigerungen bei den Spielen und beim Zubehör wie dem Pro-Controller schnell für Kritik. In Europa werden für den Pro-Controller oder die physische Version von „Mario Kart World“ beispielsweise rund 90 Euro fällig.

Im Interview mit CBC ging Doug Bowser, Präsident von Nintendo of America, auf die Preispolitik seines Unternehmens ein und versuchte, diese zu verteidigen. Seine Aussagen kamen jedoch nicht gut an und weckten bei einigen Spielern Erinnerungen an die wenig glückliche Enthüllung der Xbox One.

Zu teuer? Dann bleibt doch bei der originalen Switch

Im Detail geht es um die Aussage, dass Spieler, die sich die Switch 2 nicht leisten können, einfach bei der originalen Switch bleiben beziehungsweise diese erwerben sollten. „Wenn wir uns die Nintendo Switch 2 ansehen und Sie die Funktionen berücksichtigen, über die ich gesprochen habe, dann sind wir der Meinung, dass der Preis im Verhältnis zum Wert der Konsole und dem Spielerlebnis insgesamt angemessen ist“, sagte Bowser.

Und weiter: „Wir wissen, dass es einige Menschen gibt, die sich den Preis [der Switch 2] möglicherweise nicht leisten können. Deshalb wollten wir die anderen Switch-Modelle weiterhin verfügbar halten, damit diese Menschen trotzdem die Möglichkeit haben, in unser Gaming-Universum einzutauchen […] und – wenn man so will – auf jeder Stufe unserer Plattformen einen gewissen Wert zu erkennen.“

Ein Statement, das bei den Spielern alles andere als gut ankam und schnell Vergleiche mit der missglückten Präsentation der Xbox One auf der E3 2013 aufkommen ließen. „Ich schwöre, ich habe so etwas schon einmal gehört. War das Anfang der 2010er Jahre von Microsoft?“, kommentierte ein Nutzer die Aussage von Bowser.

Ein anderer ergänzte: „Das Xbox-One-Handbuch ist nicht gerade das, womit man prahlen sollte, Doug.“ Weitere Aussagen wie „Echt jetzt? Die Argumente der Xbox One-Enthüllung verwenden?“ oder „Warum sollte man so etwas überhaupt sagen?“ verdeutlichen, dass Bowsers Aussage beim Großteil der Spieler nach hinten los ging.

Präsentation auf der E3 2013 entwickelte sich zu einem Desaster

Wir erinnern uns: Ursprünglich wollte Microsoft die Xbox One mit einer Online-Pflicht versehen, die vorschrieb, dass sich die Spieler alle 24 Stunden mit dem Internet verbinden müssen. Anstatt die Kritik der Spieler anzunehmen, goss der damalige Xbox-CEO Don Mattrick in einem Interview weiteres Öl ins Feuer.

Auf die Frage, wie Spieler, die über kein Internet verfügen, die Xbox One nutzen sollen, antwortete Mattrick damals: „Glücklicherweise haben wir ein Produkt für Leute, die nicht in der Lage sind, online zu bleiben. Es heißt Xbox 360.“ Eine Aussage, die 2013 für reichlich Gegenwind sorgte.

Auch wenn sich Microsoft nach dem katastrophalen Feedback dazu entschied, von der Online-Pflicht abzurücken, war das sprichwörtliche Kind bereits in den Brunnen gefallen. Es folgte ein holpriger Launch, von dem sich die Xbox One nie mehr vollständig erholen sollte.

